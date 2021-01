La prima è col sorriso per l’Ares Flv Cerignola: netto 3-0 all’Europea 92 Isernia

Prima uscita stagionale e prima vittoria per l’Ares Flv Cerignola, nel girone E1 della serie B1: al pala “Dileo” battuta nettamente 3-0 l’Europea 92 Isernia (25-14; 25-20; 25-16 i parziali). Coach Breviglieri sceglie il 6+1 composto da: Muzi al palleggio e Morone opposto; Martilotti e Binetti laterali; Montechiarini e Neriotti centrali, più Pisano libero. L’approccio iniziale serve alla ofantine per riaffacciarsi alla pallavolo ufficiale a quasi un anno di distanza dall’ultima volta: il primo break arriva sul 5-2 con Montechiarini subito in palla. L’Ares gestisce, anche Morone si rivela prolifica, ampliato il margine sul +6 (12-6): nel provare le giocate qualche comprensibile errore delle locali (13-10), due volte di fila Martilotti (15-11) che avvia un altro allungo indirizzando il parziale (20-11) sfruttando anche l’ottimo turno dai nove metri di Muzi. Il blockout di Morone manda le squadre al cambio di campo.

Montechiarini spadroneggia in attacco e a muro sottorete, la Flv conduce senza particolari problemi (5-2) mettendo in mostra le sue qualità mentre le molisane fanno quel che possono, cercando di allungare il più possibile gli scambi. Martilotti e Morone spingono in prima linea, Binetti efficace in copertura: a metà set lo scarto pare rassicurante (14-8). L’Europea 92 torna una prima volta sotto (14-11), Montechiarini stoppa la progressione avversaria e le rossogialloblu si riportano a +6 (18-12). In controllo, le ragazze di Breviglieri lasciano qualcosa alle rivali che a questo punto credono nella rimonta, portandosi nuovamente a tre lunghezze (23-20), prima di portarsi sul doppio vantaggio grazie alla coppia Martilotti-Montechiarini.

Avvio lanciato nella terza frazione delle blufucsia (1-6): Cerignola pazientemente ricomincia a tessere la tela attraverso difesa e attacchi pungenti; l’aggancio è a quota 7 seguito dall’immediato sorpasso (Morone sugli scudi). Neriotti in primo tempo per il 12-8, poi dal 16-10 l’Ares scava il solco decisivo, questa volta senza concedersi pause particolari: nel finale si registra l’ingresso fra le padrone di casa della giovane terza centrale Mansi, l’ace di Morone consegna il primo successo del campionato.

Era importante riprendere confidenza con il parquet e acquisire i tre punti: la Flv Cerignola lo ha fatto non disdegnando di offrire buone trame e soluzioni redditizie. La miglior forma arriverà solamente con continuità di impegni ed il prossimo già alza l’asticella della difficoltà, perché in programma c’è il derby in trasferta con la Zero5 Domus Noci.

Il tabellino dell’Ares Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Muzi 2, Morone 18, Martilotti 13, Binetti 3, Montechiarini 19, Neriotti 6, Mansi, Pisano (libero).