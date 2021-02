Balle di rifiuti solidi abbandonate: la scoperta della Polizia Locale

Rifiuti di ogni genere nei pressi dell’Interporto di Cerignola, in zona Industriale. Una scoperta (e successivo sequestro) a cura della pattuglia ambientale del Comando della Polizia Locale di Cerignola. Durante le consuete operazioni di controllo del territorio, in località “Fave Cotte”, in data 28.01.21 è stata rinvenuta una discarica di rifiuti di vario genere. Da carcasse di autovetture a rifiuti pericolosi e speciali, fino a balle di rifiuti solidi presumibilmente – fanno sapere gli agenti – provenienti dalla Campania. L’area e i rifiuti sono stati posti sotto sequestro. Sull’accaduto è stata aperta un’indagine.

