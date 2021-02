Gli italiani del tennis pronti per il nuovo calendario ATP

Il tennis, considerato fra gli sport più sicuri in epoca covid, visto il distanziamento fra un giocatore e l’altro, può svolgersi solo all’aperto, circostanza che – in tutta Italia – ha fatto sì che diversi circoli chiudessero per le condizioni metereologiche avverse. Ma, perlomeno, ora si potrà guardare in tv: dal 20 Febbraio 4 Aprile si svolgeranno infatti i tornei di tennis maschile ATP.

La coppa ATP

La competizione a squadre per la coppa ATP, vedrà gareggiare tennisti di dodici Paesi diversi (anziché 24 come nelle edizioni passate), per un premio in denaro di 7,5 milioni di dollari. Si svolgerà dal 2 al 6 Febbraio, al Melbourne Park, insieme ad altri due eventi ATP 250.

Le altre gare

Le diverse competizioni che si svolgeranno in giro per il mondo, sono:

Cordoba (Argentina), dal 20 al 28 Febbraio, Torneo 250 di Cordoba.

Francia, dal 21 al 28 Febbraio, Torneo 250 di Montpellier.

Olanda, dal 27 Febbraio al 7 Marzo, Torneo ATP 500 di Rotterdam.

Argentina, dal 27 Febbraio al 7 Marzo, Torneo ATP 250 di Buenos Aires.

Qatar, dal 6 al 13 Marzo, Torneo 250 di Doha.

Cile, dal 6 al 13 Marzo, Torneo 250 di Santiago.

Francia, dal 7 al 14 Marzo, Torneo 250 di Marsiglia.

Messico, dal 13 al 20 Marzo, Torneo ATP 500 di Acapulco.

Emirati Arabi, dal 13 al 20 Marzo, Torneo ATP 500 di Dubai.

Stati Uniti d’America, dal 22 Marzo al 4 Aprile, Torneo ATP 1000 di Miami, Florida.

Gli italiani

Matteo Berrettini (classe ‘86, considerato il numero 10 del tennis mondiale) e Fabio Fognini (classe ‘87, considerato uno dei più grande giocatori di sempre) rappresenteranno l’Italia all’ATP Cup. Berrettini, che è già a Melbourne, si sta allenando intensamente: “Io sono fortunato perché mi sto allenando e anche bene. Ogni tanto però sento le palline di quelli che devono allenarsi in camera”. Alcuni atleti infatti sono costretti a dover rispettare rigorosamente un regime di quarantena per cui non possono uscire. Per ovviare a queste circostanze hanno dovuto creare forme di allenamento alternative in camera. Luca Trepassa, del sito www.pazziperilfitness.it, ha spiegato: “L’allenamento sul campo può essere sostituito all’occorrenza con un sistema integrato di esercizi con racchetta e pallina, a corpo libero e con i pesetti. Se fosse possibile per i giocatori avere anche una cyclette o un tapis roulant nella stanza sarebbe l’ideale, perché potrebbero allenare anche la resistenza cardio. Altrimenti l’atleta dovrà correre nello spazio disponibile lanciando la pallina contro il muro similmente allo squash. A seguire esercizi di rafforzamento muscolare con flessioni, poi bicipiti e tricipiti con il pesetto”. Non sarà come correre per il campo, ma per gli atleti costretti a restare nelle loro stanze, è l’unica alternativa. E intanto cresce l’attesa per Fabio Fognini, che l’anno passato ha subito un intervento ad entrambe le caviglie. La vittoria sarebbe un perfetto riscatto.