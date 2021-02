Assalto a portavalori sulla Foggia-Candela. Un veicolo in fiamme

Assalto a portavalori nel foggiano intorno alle 7,30 di questa mattina. In azione un commando di una decina di uomini sulla strada statale 655 “Bradanica” – nel tratto Foggia e Candela –. Dalle prime notizie risulta esserci un veicolo in fiamme, utilizzato per fermare la corsa del blindato; sarebbero poi stati esplosi numerosi colpi di arma da fuoco. Ancora in corso le rilevazioni delle forze dell’ordine. A quanto pare i banditi non sono riusciti a mettere a segno il colpo. La strada, intanto, è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni dal Km 0 al Km 13, all’altezza di Foggia.

