Il Cerignola non può sbagliare a Fasano, necessaria una immediata riscossa

E’ necessaria una pronta riscossa per l’Audace Cerignola, impegnato nella trasferta di Fasano domani, per il secondo turno infrasettimanale del 2021 e valido per la quindicesima giornata del girone H di serie D. I ragazzi di Michele Pazienza due giorni fa hanno rimediato una sconfitta interna per mano del Real Aversa, capace di rimontare in quattro minuti nel corso della parte finale del match il vantaggio firmato da Esposito. Uno stop giunto contro una rivale alla salvezza e che non deve lasciare strascichi, per non condizionare quanto di buono fatto finora. Tuttavia, è stato un Cerignola abbastanza sottotono quello visto contro i campani: specie nella ripresa, l’iniziativa è stata lasciata in mano agli avversari e nonostante ciò un paio di occasioni per portarsi sul doppio vantaggio sono state fallite. Chi non concretizza alla lunga può pagare, così è stato domenica: i gialloblu non sono sembrati brillanti sul versante atletico, poiché sono mancati l’intenso agonismo e la determinazione grintosa che hanno caratterizzato la prima parte di stagione. E’ il momento di riuscire a conseguire la prima affermazione esterna del campionato, snodo cruciale per non farsi risucchiare nelle zone paludose della classifica, anche se in serie D e specie nel raggruppamento H, nessuno regala nulla e non ci sono partite del tutto abbordabili.

L’assenza per squalifica di Achik condizionerà le scelte del tecnico ofantino soprattutto in attacco: si va verso un 3-5-2, con Muscatiello a metà campo e in cui Tedesco, Verde e Leonetti si giocano due maglie. Probabilmente Esposito agirà fra le linee, perché difficilmente Pazienza schiererà un’unica punta di ruolo e, considerando i tre impegni settimanali, non sono da escludere variazioni negli altri reparti.

Dalla finale di coppa Italia poi non disputata causa Covid all’ultimo posto attuale: questa la parabola di un Fasano indubbiamente ben diverso dall’edizione 2019/20. Sono 7 i punti collezionati finora, con un bilancio di una sola vittoria, quattro pareggi e otto ko, peggior attacco (appena sei reti messe a segno) e terza peggior difesa, anche se c’è una gara da recuperare. Salutati mister Laterza e gran parte degli elementi della rosa precedente, i biancazzurri sono ripartiti da Catalano, poi esonerato all’ottava giornata e sostituito dal mister del settore giovanile Vito Costantini. Nelle ultime ore, tre nuovi innesti dal mercato per i brindisini: il terzino franco-algerino Dorval e gli attaccanti Lopez e Losavio, i quali si vanno ad aggiungere all’altro attaccante Stracqualursi, arrivato dal Taranto a dicembre. La “garra” sudamericana contraddistingue l’organico, vista la presenza degli altri argentini Urquiza, De Miranda, Nellar e Urruty. Rientrerà dalla squalifica l’under 2002 Trovè, mentre è in dubbio Nadarevic, ex dell’incontro. Proprio fra le mura amiche l’unico successo riportato, il 2-0 rifilato al Brindisi datato però al 18 ottobre scorso, cui vanno aggiunti tre pareggi. Anche per il Fasano sarà un match da non fallire, possibile che Costantini mandi in campo il 3-5-2 utilizzato nello 0-0 di Francavilla.

Nella passata stagione, il confronto al “Vito Curlo” non si è disputato per l’interruzione del torneo: l’ultimo precedente così è del 14 novembre 2018, finì 2-1 per i biancazzurri, rete gialloblu di Longo. Calcio d’inizio alle ore 14.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Castellano, della sezione di Nichelino.