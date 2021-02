Cerignola, così non va: a Fasano altra sconfitta (1-0)

Seconda sconfitta consecutiva per l’Audace Cerignola, che lascia l’intera posta in palio anche al Fasano: peggiore prestazione stagionale dei gialloblu, senza mordente e attenuanti stavolta, con l’incapacità di costruire pallegol degne di essere chiamate tali. Pazienza conferma il 3-5-2 e modifica ben sei unità rispetto alla sfida col Real Agro Aversa: Silletti e Acampora in difesa, Colucci e Muscatiello in mediana, coppia offensiva composta da Verde e Leonetti. Stesso scacchiere per Bernardini, che però lascia in panchina la batteria di attaccanti (Nadarevic, Stracqualursi, Trovè): in avanti tandem Losavio-Bernardini. Incontro bloccato nel primo quarto d’ora, gli ospiti provano a rendersi pericolosi al 17′, Verde stacca a lato di testa su punizione di Muscatiello. Al 28′ Esposito calcia senza forza col mancino causando la comoda parata di Suma, un minuto dopo la migliore occasione per i gialloblu, quando si sviluppa una manovra sulla sinistra, il pallone sta per terminare in fondo al sacco, è decisivo l’intervento salvifico di De Miranda nei pressi della linea. Al primo tiro nello specchio, il Fasano passa: Difino recupera un pallone vagante e dalla destra fa partire un diagonale lento ma estremamente preciso, sfera che incoccia il palo interno e si insacca e padroni di casa a segno dopo un digiuno di ben cinque partite. E’ impalpabile la reazione dell’Audace, non accade nulla di rilevante fino al duplice fischio dell’arbitro.

Ci si aspetta una formazione ofantina più arrembante al rientro degli spogliatoi, invece non si va oltre uno sterile possesso palla che non produce frutti. I biancazzurri lasciano l’iniziativa agli avversari e difendono la rete acquisita, Suma resterà sostanzialmente inoperoso in tutto il corso della ripresa. Il tecnico delle “cicogne” prova a scuotere i suoi immettendo contemporaneamente Barrasso, Conti e Tedesco, senza particolari effetti. La prima annotazione della seconda metà di gara è di marca brindisina (74′), con Chironi ad evitare il peggio su Narese, al termine di un contropiede dell’undici di Costantini. L’unica opportunità per l’Audace ancora da calcio piazzato: batte Conti, la sfera finisce sul secondo palo dove Barrasso non ha il giusto spunto per inquadrare lo specchio della porta. Dentro anche Monopoli per provare il tutto per tutto, al 90′ Bernardini calcia da distanza siderale, Chironi con qualche apprensione si rifugia in corner. Nei sei minuti di recupero (Allegrini lascia infortunato anche in dieci i compagni) non cambia forma e sostanza al punteggio, arriva il quinto stop del campionato per i gialloblu.

Dovevano essere due turni sulla carta in cui ottenere il massimo, invece il Cerignola esce a mani vuote nei confronti di dirette concorrenti per la salvezza. Nelle ultime due per chiudere il girone d’andata il cammino è in salita, a partire da domenica, quando al “Monterisi” sarà di scena il Taranto, oggi vittorioso 2-0 sul Francavilla in Sinni.

FASANO-AUDACE CERIGNOLA 1-0

Fasano (3-5-2): Suma, Urquiza, Lopez T., De Miranda, Narese (83′ Lopez G.), Difino (76′ Nellar), Urruty, Amoruso (78′ Trovè), Dorval, Bernardini, Losavio (70′ Dellino). A disposizione: Caccetta, Briescia, Lanzone, Nadarevic, Stracqualursi. Allenatore: Vito Costantini.

Audace Cerignola (3-5-2): Chironi, Silletti, Allegrini, Acampora (73′ Amoabeng), Colucci, De Cristofaro (62′ Barrasso), Esposito (62′ Conti), Muscatiello (80′ Monopoli), Russo, Verde (62′ Tedesco), Leonetti. A disposizione: Tricarico, Syku, Amabile, Scuderi. Allenatore: Michele Pazienza.

Rete: 33′ Difino.

Ammoniti: Bernardini, Narese, Nellar (F); Colucci (AC).

Angoli: 2-2. Fuorigioco: 2-1. Recuperi: 0′ pt, 6′ st.

Arbitro: Castellano (Nichelino). Assistenti: Minichiello (Ariano Irpino)-Gigliotti (Lamezia Terme).