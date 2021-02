Cerignola, grave incidente in città. Pullman contro un palazzo | Foto

Intorno alle 22,30 un grave incidente è avvenuto a Cerignola, nei pressi dell’incrocio tra via Paolo Borsellino e via Milano (zona ex-Bagatto). Nell’impatto sono rimasti coinvolti un pullman di linea (finito oltre la recinzione di un palazzo) e una vettura di colore scuro.

Si tratta di un mezzo della società Ferrovie del Gargano diretto a Canosa, che procedeva lungo via Milano in direzione Mezza Luna. Mentre la vettura procedeva in direzione Fornaci. Non è ben chiaro se vi sia stata una mancata precedenza o l’impatto sia frutto di una disattenzione.

Seguiranno aggiornamenti

