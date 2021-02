Come si diventa esperti di trading: guida aggiornata al 2021

Dopo più di un anno di raccomandazioni di restare a casa il più possibile, sono tantissime le persone che hanno cominciato a chiedersi come fare per poter cominciare a guadagnare anche al di fuori dei propri orari lavorativi o comunque senza lasciare la propria abitazione. Da qui è giunta l’avanzata di quello che è probabilmente uno dei settori maggiormente in crescita dal 2020 a oggi: il trading online. Ma come si diventa esperti di trading? E come fare se si è completamente digiuni di finanza ed economia? Scopriamolo insieme.

Il concetto di trading online

Per cominciare a comprendere pienamente questo mondo, bisogna prima di tutto comprendere appieno il concetto di trading online. “To trade” in inglese significa “commerciare; scambiare”, ed è questo ciò che avviene sui mercati finanziari: uno scambio di asset, i quali possono essere comprati o venduti a seconda del caso. Questi tipi di asset variano profondamente tra di loro a seconda del tipo di investimento, ma hanno tutti in comune il fatto che vengono interessati da una speculazione finanziaria (nel senso tecnico del termine). Nonostante l’accezione negativa del termine, di fatto buona parte delle transizioni che avvengono in un qualsivoglia tipo di mercato possono essere definite come speculative.

Il primo passo: scegliere un broker

La prima cosa da fare per poter diventare trader però è quella di selezionare un broker online in modo da aprire un account di trading. Nel momento in cui si fa questo passo, bisogna però assicurarsi di avere a che fare con un broker online, così da evitare accuratamente truffe o problemi con la legge. Per essere sicuro di questo vi basterà controllare sulla homepage del servizio di brokeraggio selezionato la presenza di apposite licenze, come quella CONSOB per l’Italia o la CySEC per l’Unione Europea. Per quanto riguarda i migliori broker che rientrano in questa categoria, ne abbiamo selezionati alcuni per voi:

eToro: il primo e più famoso tra i broker online attualmente disponibili, si differenzia dalla concorrenza per la forte componente social che caratterizza la piattaforma per il trading online. A questa va aggiunta la sua feature principale chiamata Copy Trading, la quale dà la possibilità ai suoi utenti di poter “copiare” il portafoglio azioni di un altro trader iscritto al servizio. Dà la possibilità ai trader di fare pratica con un account demo. Possiede licenze CONSOB e CySEC.

ForexTB : tra i broker maggiormente utilizzati per il trading nel mercato Forex. È famosa per la velocità di esecuzione della sua piattaforma e per mettere a disposizione dei suoi trader numerosi segnali di trading Dà la possibilità ai trader di fare pratica con un account demo. Possiede licenze CONSOB e CySEC.

IQ Option : broker ottimo per potere iniziare anche con capitali esigui, in quanto il deposito minimo per poter cominciare a fare trading è di soli 10 euro. Allo stesso modo, è possibile fare investimenti minimi anche soltanto con un 1 euro. Dà la possibilità ai trader di fare pratica con un account demo. Possiede licenze CONSOB e CySEC.

TRADE.com: broker online il cui focus è tutto incentrato sulla formazione la crescita dei suoi clienti. Ottimo per chi ha appena deciso di iniziare a fare trading, concede ai suoi iscritti diverso materiale formativo gratuito. È possibile fare trading sia sulla piattaforma implementata dal broker che con le famose piattaforme MetaTrader4 e 5. Dà la possibilità ai trader di fare pratica con un account demo. Possiede licenze CONSOB e CySEC.

Il mindset del trader

In conclusione vi lasciamo con cinque pratici consigli per come diventare trader esperti impostando il giusto mindset per cominciare a investire sui mercati finanziari:

Credere in sé stessi Scegliere solo broker autorizzati Non pagare commissioni trading Non aver paura di sbagliare Studiare i trader esperti.