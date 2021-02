“Paradosso e mistero: il Vangelo di Marco”, la Tre Giorni Biblica a Cerignola

Anche quest’anno, nel pieno rispetto delle norme previste per il contenimento della pandemia da Covid-19, si terrà dall’8 al 10 febbraio, l’ormai tradizionale appuntamento con la Tre Giorni Biblica, presieduto dal vescovo Luigi Renna e organizzato dall’Apostolato Biblico coordinato, in diocesi, da don Giuseppe Russo, che costituisce un importante momento di riflessione e di formazione per gli operatori pastorali.

Il tema che caratterizzerà quest’anno l’approfondimento biblico sarà “Paradosso e mistero: il Vangelo di Marco”. Guiderà i lavori don Antonio Landi, docente di Nuovo Testamento nella Pontificia Università Urbaniana di Roma e autore di numerose pubblicazioni che, fra volumi, contributi in miscellanee e articoli in riviste, illustrano ed analizzano la preziosa ricchezza dei diversi aspetti scritturistici. I lavori, trasmessi in diretta sulla pagina Facebook-Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, si terranno nella chiesa parrocchiale dello Spirito Santo a Cerignola e avranno inizio alle ore 19.