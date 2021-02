Per l’Ares Flv Cerignola insidioso derby in casa del Grotte Volley Noci

Per l’Ares Flv Cerignola è in programma domani (ore 17.30) il derby regionale con la Zero5 Deco Domus Grotte Volley Noci, nella sfida valida per la terza giornata del girone E1 di B1 femminile. Domenica scorsa, al pala “Dileo”, buon esordio in campionato per le ragazze allenate da Marco Breviglieri, capaci di imporsi abbastanza agevolmente per 3-0 su Isernia. L’obiettivo primario era riprendere confidenza con il volley giocato, a quasi un anno di distanza dall’ultima partita ufficiale: le ofantine lo hanno centrato ampiamente, conquistando i primi tre punti stagionali attraverso una buona prestazione di squadra, concedendosi poche pause e tenendo in pugno il match per tutta la sua durata. Il potenziale del sestetto cerignolano è davvero elevato e la ricerca dei migliori automatismi è da perseguire soltanto continuando a giocare, ferme restando le oggettive problematiche da affrontare come gli eventuali rinvii causa Covid, come già avvenuto con Castellammare di Stabia. Ciononostante, nel confronto con le molisane, le note più liete sono arrivate dall’elevato rendimento offensivo di Montechiarini e Morone, dalla prova diligente e impeccabile di Binetti (specie in fase di difesa) e una tenuta apprezzabile proprio in seconda linea, con la sicura guida del libero Pisano. L’asticella delle difficoltà tende verso l’alto nell’incrocio con le corregionali, un primo vero esame da superare per testare ulteriormente affiatamento e qualità di gioco, aspettando il recupero pieno dell’altra laterale Ferrara.

Nato dalla fusione fra la Zero5 Grotte di Castellana Volley di B1 e la Deco Domus Noci di B2, il team barese si propone di conquistare quanto prima la permanenza, avendo allestito una rosa con al suo interno giocatrici esperte della categoria alla cui guida c’è Massimiliano Ciliberti. Una vittoria sulla Fiamma Torrese ed una sconfitta (sabato scorso per mano di Arzano) per le biancoverdi: nell’organico spiccano i nomi delle laterali Civardi, Corallo e Alikaj, delle centrali Vinciguerra e Labianca, mentre come fuorimano agisce l’ex virtussina Maria Mauriello. Una compagine che può rivestire il ruolo di mina vagante del torneo: si preannuncia una gara tirata e combattuta al pala “Grotte”, come solo i derby possono essere.