Ares Flv Cerignola corsara a Castellana Grotte (1-3), il derby è ofantino

Secondo successo stagionale per l’Ares Flv Cerignola, corsara al pala “Grotte” di Castellana: il derby con il Grotte Volley Noci termina 1-3 (17-25; 20-25; 26-24; 17-25 i parziali). Una gara intensa e che ha regalato sprazzi spettacolari, le ofantine prevalgono mostrando compattezza e forte spirito di squadra, in una trasferta affatto semplice. C’è l’esordio della laterale Ferrara nel 6+1 scelto da Breviglieri: Muzi in cabina di regia e Morone sulla diagonale; Martilotti altra banda; Montechiarini e Neriotti centrali, più Pisano libero. Ciliberti risponde con: Laneve al palleggio e Mauriello fuorimano; Civardi e Alikaj martelli; Vinciguerra e Labianca sottorete e Modena in difesa. Avvio di gara equilibrato, ofantine sul 2-4 ma l’ace di Alikaj porta il punteggio sul 4 pari; la Flv inizia a costruire un divario che tocca il +4 (6-10), le ragazze di Breviglieri spingono forte al servizio con Ferrara, Martilotti fa doppietta sottorete per il 7-13. Efficace la difesa (12-18), poco convinte di contro le padrone di casa: l’Ares continua ad avere un andamento regolare, Martilotti respinge Mauriello (16-24), il primo tempo di Neriotti porta le squadre al cambio di campo.

A ritmi alti Cerignola, servendosi di una Neriotti in gran serata (0-4): retroguardia sempre al posto giusto, muro prolifico delle ospiti (2-7). Funziona alla grande la ricetta delle rossogialloblu, le biancoverdi non riescono a reagire (3-12): l’eccessiva facilità distrae forse la Flv, con il Grotte Volley Noci a rosicchiare punti e a trovare le direzioni giuste in prima linea con le attaccanti (10-14) ed anche le centrali danno il loro contributo, match ora più combattuto (14-18). Ferrara sigla il 16-21, la formazione di casa grazie a Civardi recupera fino al -2 (19-21): con qualche leggero patema, ed uno spezzone conclusivo però impeccabile da parte delle cerignolane, Morone consegna alle cerignolane lo 0-2 nel conto dei set.

Punto a punto nelle prime battute del terzo parziale, baresi avanti di misura (5-4) ma Montechiarini mette la freccia e break a firma Morone a muro (6-8), Alikaj morbida per il pari 9 e di forza per l’11-10; segue una serie di cambipalla, difese e attacchi si fronteggiano senza soste (12-14). Cambia alzatrice Breviglieri (Losciale per Muzi) e la subentrata va subito a segno a muro (13-16), dall’altra parte è quasi Alikaj contro tutti, tenendo le locali a contatto che pareggiano a 17, prima che Morone-Martilotti piazzino un nuovo mini allungo (17-19). Ancora Alikaj (20-20) e finale thrilling: set point Zero5 Deco Domus sull’attacco a rete di Ferrara, la quale si riscatta immediatamente, solo che alla seconda occasione il match si riapre. Nella quarta frazione mette il naso fuori la Flv con Montechiarini e Morone nel tentativo di una prima fuga (7-10), Neriotti due volte a muro per altrettante lunghezze accumulate. Cerignola accelera ancora, lob Martilotti per l’8-16 e il sestetto foggiano controlla piuttosto agevolmente, impedendo alle avversarie di rientrare. La solita, ottima Neriotti in posto 3, otto match point per l’Ares ed è la stessa centrale a chiudere la contesa.

Una vittoria di sostanza e che conferisce fiducia e autostima per capitan Martilotti e compagne: superato il primo test di livello e 6 punti in classifica. Domenica prossima confronto interno al pala “Dileo” con la Fiamma Torrese, battuta al tie break in questo turno da Arzano.

Il tabellino dell’Ares Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Muzi 1, Morone 14, Martilotti 10, Ferrara 8, Montechiarini 10, Neriotti 17, Losciale 2, Pisano (libero).