E-Conomy.it: il sito che parla di economia in modo trasparente

Creare un sito web indipendente che tratta argomenti economici e finanziari. Questa era la mission dei founder di e-conomy.it quando il progetto era ancora una semplice idea. Dopo qualche anno, centinaia di contenuti pubblicati e tantissimo impegno possiamo dire che quell’idea è diventata realtà. Il portale, interamente gratuito e accessibile a tutti, è stato fondato con l’intento di seguire una politica di correttezza e trasparenza verso l’utente. Non a caso la redazione si è sempre impegnata a pubblicare articoli che abbiano una chiarezza e una semplicità di esposizione tali da rendere e-conomy.it una risorsa preziosa sia per i neofiti sia per gli esperti del settore.

Contenuti del sito in breve

Essendo un magazine online è specializzato soprattutto sul quel settore dell’economia che si svolge interamente sul web. Pubblica, infatti, articoli riguardanti il trading online, le criptovalute, le piattaforme d’investimenti e il Forex trading. Tratta inoltre di argomenti delicati – ma molto cari all’utente – quali possibili truffe, consigli per proteggere i propri risparmi e avvertimenti sui nuovi pericoli da cui tenersi lontani. Viene spiegato in modo chiaro il processo degli investimenti e i meccanismi che vi sono dietro. Fornisce quindi tutte le informazioni necessarie affinché l’utente possa informarsi gratuitamente ed entrare poi, in modo consapevole, nel mondo del mercato finanziario e delle compravendite di azioni o valute. E-conomy.it è diretto da Vittorio Brambilla con la collaborazione di Marco Colombo e Vincenzo Colonna rispettivamente responsabile editoriale e di progetto. A questi si affianca un buon numero di abili redattori: Gennaro Parisi, Valeria Martalò, Roberto Rossi, Enzo Chiesa, Nicola Gallo, Anna Mazza, Alessia Toffanin, Andrea Motta e Laura di Borromeo.

Un portale ricco di sezioni utili agli investitori

Il portale e-conomy.it contiene sei sezioni nelle quali sono suddivisi gli articoli pubblicati. Quest’accortezza rende semplice all’utente trovare velocemente l’informazione che sta cercando all’interno del sito.

Piattaforme di trading

Questa sezione tratta – come si può facilmente intuire dal titolo – delle migliori piattaforme di trading online. In particolare contiene articoli, guide e opinioni su eToro, ForexTB, TRADE.com e IQ Option. Pone inoltre particolare attenzione sull’affidabilità di queste piattaforme, fornendo recensioni dettagliate e opinioni dei trader più famosi al mondo.

Investire in Borsa

Qui sono raccolti tutti gli articoli che ruotano intorno alla Borsa. È spiegato cos’è una Borsa Valori e viene fornita una guida su come giocare in Borsa e su come speculare. Questa sezione è particolarmente adatta ai neofiti in quanto spesso gli articoli sono scritti proprio per chi vuole iniziare a muovere i primi passi in quest’ambiente e non sa da dove cominciare. Ci sono poi alcuni pezzi che riguardano nello specifico la compravendita di azioni di determinate società, ad esempio Apple o Amazon.

Investimenti

Questa è la sezione più grande e completa. L’argomento è vasto e gli articoli trattano tutte le sue sfaccettature. Ci sono diverse guide che l’utente può consultare all’occorrenza mentre esegue le sue operazioni nel mercato azionario. Vi si trovano consigli e recensioni sulle tipologie di investimenti che è possibile fare. C’è un articolo che parla dei corsi di trading online, descrivendo le caratteristiche che dovrebbe avere un buon corso e suggerendo i migliori sulla rete. Si possono trovare consigli o suggerimenti su quanto convenga o meno comprare le azioni di determinate società. E molto altro.

Criptovalute

In questa sezione troviamo consigli e recensioni sui vari tipi di criptovalute esistenti, oltre a guide complete su come comprarle. Ci sono articoli riguardanti Bitcoin, Ethereum, NEO, Monero, Dash, Litecoin, Ripple, Zcash e altre.

Forex trading

Qui ci sono articoli che spiegano cosa sia il Forex trading, come funziona e quali siano le migliori piattaforme da utilizzare.

Trading online

Nell’ultima sezione si trovano gli articoli che contengono opinioni, consigli e avvertimenti antitruffa per gli utenti che intendono cimentarsi nel trading online.