“Educare in Comune”, entro il 18 febbraio presentazione proposte di co-progettazione

“Educare in comune” è l’avviso pubblico promosso dal Dipartimento per le politiche della famiglia-Presidenza del Consiglio dei Ministri, al quale l’Ambito di Cerignola, con il Comune di Cerignola capofila, ha deciso di partecipare trattandosi di una grande opportunità per il territorio e per l’intera comunità. Il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito, nella riunione tenuta il 3 febbraio 2021, ha individuato le priorità riguardanti le diverse aree tematiche:

per l’area tematica “Famiglia come risorsa”, la presa in carico del nucleo familiare, il supporto psicologico e il sostegno alla genitorialità per prevenire forme di violenza familiare fisica e psicologica ovvero la prevenzione dell’istituzionalizzazione dei minori privi di validi riferimenti familiari;

per l’area tematica “Relazione e inclusione”, contrasto della dispersione scolastica e dell’abbandono scolastico nonché sensibilizzazione sul tema delle dipendenze patologiche da droga o gioco;

per l’area tematica C “Cultura, arte e ambiente”, la conoscenza del patrimonio artistico, naturale, storico e culturale, la partecipazione attiva dei giovani e delle loro famiglie alla cura dell’ambiente, il coinvolgimento dei giovani nei laboratori di arte, musica e teatro per accrescere le competenze sociali.

Proprio in questi giorni l’Amministrazione comunale ha pubblicato l’Avviso per partecipare in qualità di partner alla co-progettazione. Tale avviso è rivolto a tutti gli Enti pubblici, le scuole dell’infanzia e le scuole primarie, i servizi educativi per la prima infanzia e i minori, le organizzazioni del terzo settore, le imprese sociali, gli enti ecclesiastici ed enti di culto dotati di personalità giuridica. Essi potranno rispondere, presentando le istanze entro le ore 12.00 del 18 febbraio 2021, a mezzo pec all’indirizzo protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it. Per maggiori approfondimenti sull’avviso https://www.comune.cerignola.fg.it/cerignola/po/mostra_news.php?id=1293&area=H