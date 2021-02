L’Ares Flv riceve la Fiamma Torrese in B1, via al campionato di C con Pallavolo Cerignola

Dopo quasi un anno, tornano in campo entrambe le rappresentanti del volley femminile cerignolano, impegnate in un turno casalingo: l’Ares Flv attende la Fiamma Torrese in B1, la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola debutta contro Potenza nel campionato di serie C. Nella quarta giornata del girone E1, le ragazze di Marco Breviglieri ospitano domenica (ore 17.30) la formazione campana, con l’obiettivo di centrare la terza vittoria stagionale. Domenica scorsa, le rossogialloblu si sono imposte in trasferta a Castellana Grotte, infliggendo l’1-3 al Grotte Volley Noci: Martilotti e compagne hanno avuto ragione di un’avversaria ostica, capace di rientrare nel match dopo l’iniziale doppio svantaggio, evidenziando carattere e mentalità ottimali oltre alla capacità tecniche. Un successo importante, poiché il test era di tutt’altra natura rispetto all’esordio con Isernia e le ofantine lo hanno abbondantemente superato: ogni incontro ora è utile per affinare condizione fisica e meccanismi di gioco, la sfida alla Fiamma Torrese si innesta sulla falsariga della precedente, poiché le oplontine non sono di certo una squadra materasso. Il team allenato da Adelaide Salerno ha messo in cascina il primo punto (su due gare giocate) quasi una settimana fa, costringendo al tie break Arzano, avendo però sprecato il vantaggio di due set. Le napoletane hanno nel loro organico giocatrici di assoluta esperienza e valore, specie in prima linea: Sollo in posto 2, Boccia e Campolo sulle bande, la centrale Vujko sono protagoniste da anni sui palcoscenici nazionali; in difesa nel ruolo di libero l’ex virtussina Rinaldi. Una partita interessante e tutta da seguire, servirà una Ares Flv attenta e determinata su tutti i palloni per issarsi al vertice della classifica, approfittando dello stop forzato di Arzano.

Parte il torneo di serie C, anch’esso rivoluzionato nel format causa pandemia: dai canonici due gironi, si è passati a quattro raggruppamenti secondo il criterio della vicinorietà, le prime tre (per un totale di dodici squadre) passano ai playoff promozione per la B2. Confermato Davide Castellaneta in panchina, la Pallavolo Cerignola (inserita nel Girone A, ad otto formazioni) punta decisamente al salto di categoria: gli arrivi di Papagno, Novia, Tritto e D’Agostino, unitamente ai rinnovi di Romanazzi, Valecce, Albanese e Nuovo fra le altre, testimoniano le ambizioni del sodalizio fucsia. Domani al pala “Dileo” (ore 18) il via alla stagione ricevendo la Pm Volley Potenza, che fino a qualche anno fa era una presenza costante nei tornei nazionali. Le lucane – in panchina Massimo Telesca – possono contare sull’esperienza e sulle doti di Nolè (di ritorno dopo le stagioni in B2): spiccano anche Muscillo, Verrastro, Telesca e il libero Santangelo. La Brio Lingerie si propone di rompere il ghiaccio dopo una così lunga inattività nel migliore dei modi, osservando con attenzione l’inserimento delle nuove atlete nel gruppo, un lusso per questa categoria dati i trascorsi nelle serie superiori e quindi non mancheranno di certo saggezza tattica e livelli importanti nei fondamentali. La prima gara è sempre una incognita, ma le cerignolane hanno lavorato duramente nelle settimane di avvicinamento e non vedono l’ora di regalare la prima gioia ai propri tifosi.