Audace Cerignola: partono Conti e Leonetti, ingaggiati Ciafardini e Godano

La SSD Audace Cerignola comunica le cessioni del centrocampista Federico Conti al Tolentino Calcio 1919 e dell’attaccante Savino Leonetti all’F.C. Francavilla. In entrata si registrano due nuovi innesti. Il primo è il difensore Giuseppe Ciafardini, terzino, classe 2002, in prestito dal Pescara. Il secondo è il centrocampista Alessandro Godano. Godano, classe 1997, scuola F.C. Crotone, è reduce da tre stagioni in C con la maglia del Rende. Sempre con il Rende è approdato nella stagione 2016/17 tra i professionisti. Entrambi sono da tempo a lavoro con il resto del gruppo a disposizione di mister Michele Pazienza.