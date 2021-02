Trading online: ecco perché l’analisi tecnica è indispensabile per investire

In questo avvio di 2021 la volatilità sui mercati finanziari continua a rimanere piuttosto elevata, come dimostra la decisa fluttuazione giornaliera dell’indice VIX. Ovviamente siamo lontani dai picchi di marzo, ad ogni modo lo scenario globale è ancora incerto, considerando le grandi incognite legate all’efficacia dei vaccini contro le nuove varianti di coronavirus e ai progressi nelle campagne di vaccinazione. Allo stesso tempo c’è grande attesa per il nuovo piano americano di stimoli da 1.900 miliardi di dollari annunciato dal nuovo presidente USA Joe Biden, con un programma che sarà incentrato su interventi di sostenibilità ambientale, il contrasto alla povertà e il miglioramento dei servizi sanitari. In Europa sono tante le speranze intorno al Recovery Fund, un piano emergenziale di aiuti da 1.800 miliardi di euro dei quali circa 200 saranno destinati all’Italia, per finanziare progetti di modernizzazione in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea.

Naturalmente le oscillazioni dei prezzi in Borsa possono rappresentare un’opportunità per chi si occupa di trading online, infatti i movimenti delle quotazioni offrono un margine potenziale per speculare sulla volatilità degli asset. Per farlo però è indispensabile utilizzare l’analisi tecnica, adoperando grafici e indicatori per pianificare strategie d’investimento accurate, individuando le tendenze più promettenti e determinando timing e importi precisi per le posizioni da realizzare in base ai propri obiettivi.

Come imparare l’analisi tecnica nel trading online

Per fare trading in modo professionale, specialmente durante i periodi di maggiore fluttuazione dei mercati, è indispensabile apprendere l’analisi tecnica, migliorando le proprie competenze nello studio delle dinamiche dei prezzi. Per farlo esistono diverse opzioni, ad ogni modo è importante rivolgersi soltanto a professionisti autorevoli, utilizzando risorse di qualità e materiale didattico fornito da analisti specializzati e società certificate. Per cominciare è possibile approfittare dei contenuti gratuiti proposti dagli esperti di InvestimentiFinanziari.net, iniziando con questa guida dettagliata di analisi trading tecnico/grafica, una spiegazione approfondita dove viene mostrato come approcciarsi all’analisi finanziaria per trader principianti e professionisti. Naturalmente questa capacità richiede tempo e dedizione, per questo motivo bisogna intraprendere un percorso di formazione basato sulla crescita professionale. Risorse utili sono offerte anche dai migliori broker online autorizzati, con alcuni intermediari che forniscono all’interno delle piattaforme di trading contenuti didattici specifici sull’analisi tecnica. Uno strumento importante sono i conti demo dei broker, con i quali applicare la teoria in un ambiente privo di rischi, in quanto si può investire con dei soldi virtuali messi a disposizione dalle società di trading, per ottimizzare le conoscenze apprese con l’esperienza diretta in un sistema simulato.

Per chi invece vuole raggiungere un livello superiore, applicando l’analisi tecnica in maniera professionale, è possibile seguire corsi a pagamento dedicati all’analisi finanziaria, investendo nel potenziamento delle proprie competenze per imparare ogni segreto dello studio dei grafici direttamente con i migliori analisti del settore. L’ampia scelta di soluzioni permette ad ogni trader di individuare l’opzione più adatta alle proprie esigenze, pianificando una crescita professionale personalizzata adeguata agli obiettivi che si vogliono raggiungere.

Quali sono i vantaggi dell’analisi tecnica nel trading online

L’analisi tecnica permette di acquisire una serie di vantaggi competitivi, non a caso viene indicata come l’abilità principale per un investitore indipendente. Padroneggiare lo studio dei movimenti dei prezzi attraverso grafici e indicatori, infatti, consente di migliorare le performance di trading, non solo per investire in modo consapevole, ma anche per imparare ad affrontare con maggiore serenità scenari finanziari complessi grazie a una gestione del rischio più efficiente. Un altro beneficio è l’ampliamento delle opportunità d’investimento, poiché dominare l’analisi tecnica offre la possibilità di investire su un numero più elevato di asset e settori. Ciò permette di operare sia con strumenti adatti agli investimenti di lungo termine, ad esempio con il position trading e le azioni, sia di speculare nel breve termine con prodotti derivati come i CFD, per fare trading online anche durante i momenti di forte oscillazione dei prezzi.

Con l’analisi finanziaria è possibile ridurre i rischi, coprendo le posizioni più esposte proteggendo gli investimenti con trade di copertura, impostando correttamente stop loss e take profit, ma anche determinando con precisione il tempismo delle aperture e delle chiusure degli eseguiti. Con le nuove tecnologie alcune attività ripetitive si possono automatizzare, utilizzando appositi software personalizzati, per rendere ancora più efficace l’analisi tecnica velocizzando una serie di operazioni per ottimizzare le prestazioni. Per un trader è indispensabile avere quante più informazioni possibile prima di investire, dati che in gran parte possono essere ottenuti proprio con l’analisi tecnica, nonostante anche l’analisi fondamentale sia una risorsa importante ed estremamente utile. Ad ogni modo, lo studio e l’interpretazione dei grafici è in assoluto la competenza più accessibile per i trader autonomi, rappresentano il punto di partenza per accrescere le proprie conoscenze e capacità per investire sui mercati finanziari in modo efficace.