Corre l’Ares Flv Cerignola: netto 3-0 sulla Fiamma Torrese e primato a punteggio pieno

Terza affermazione in tre incontri per l’Ares Flv Cerignola, che si sbarazza piuttosto agevolmente della Givova Fiamma Torrese nella quarta giornata del girone E1: al pala “Dileo” finisce 3-0 (25-16; 25-19; 25-17 i parziali). Coach Breviglieri conferma lo schieramento visto a Castellana: Muzi in regia e Morone sulla diagonale; Martilotti e Ferrara di banda; Montechiarini e Neriotti centrali, più Pisano libero. Il tecnico Salerno risponde con: Palladino alzatrice e Sollo opposto; Boccia e Campolo laterali; Vujko e Vinaccia in posto 3 e Rinaldi in difesa. Padrone di casa attive al centro, ospiti efficaci a muro nelle prime schermaglie (4-6): Morone mette le mani per il 9 pari, Ferrara chiude uno scambio eterno per il sorpasso; Montechiarini dolcemente per il 12-10 con l’Ares attentissima in difesa (14-10). Martilotti in lungolinea provoca il timeout dell’allenatore campano, ma Morone allunga ancora (18-11): le ofantine tengono le distanze, ancora Morone per otto set point, Ferrara archivia la prima frazione.

Morone giganteggia in avvio di secondo parziale con attacchi ed anche ace (5-2): dai nove metri anche Martilotti esprime tutto il suo potenziale. Vujko in fast riporta sotto le viaggianti, che agganciano a quota 8 per una fase più equilibrata fra le due squadre (9-10); battuta vincente di Montechiarini per il 12-11, la Fiamma Torrese non ci sta e passa ancora avanti. Morone di nuovo proficua al servizio per il +2 (15-13), la saggezza di Martilotti, l’efficacia di Neriotti e l’attacco di Ferrara mandano il tabellone sul 19-14. Le oplontine non demordono, mettendo a segno quattro punti di fila e rimettendosi in scia (20-19), prima della nuova fuga cerignolana: Ferrara sigla il 23-19, Morone a muro, ace di Muzi per il secondo cambio di campo.

Spedito il cammino della Flv (5-1), Sollo e Vujko cercano di tenere in piedi la Givova: la battuta rossogialloblu spesso è micidiale, impedendo la costruzione ragionata alle avversarie. Sfruttando a dovere questo fondamentale, il vantaggio si dilata sino al 10-4 e l’orgogliosa voglia di rientro torrese si infrange sulla difesa pressoché perfetta del sestetto di Breviglieri (12-6). Muzi (mettendosi anche in proprio) non ha che da scegliere fra le sue compagne di prima linea, innescandole al meglio (21-13): la gara ormai è pienamente indirizzata e capitan Martilotti a muro archivia la pratica.

Partita dopo partita sono evidenti i progressi dell’Ares Flv, capace nella sfida odierna di non disunirsi e venire a capo di alcuni momenti di stanca o di rimonta delle rivali: a punteggio pieno, le ofantine sono in testa, capitalizzando al meglio il rinvio del match che vedeva impegnato Arzano. All’orizzonte c’è proprio il confronto ad alto livello con la Luvo Barattoli, sabato in terra campana, occasione per testare il percorso di crescita del team cerignolano.

Il tabellino dell’Ares Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Muzi 3, Morone 14, Martilotti 10, Ferrara 12, Montechiarini 8, Neriotti 7, Pisano (libero).