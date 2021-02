Ko all’esordio per la Pallavolo Cerignola, Potenza passa 1-3 al “Dileo”

Parte male la nuova stagione nel campionato nazionale di Serie C per la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola allenata da Davide Castellaneta che, sul parquet amico, cade 3-1 sotto i colpi di una PM Volley Potenza solida ed esperta, brava ad approfittare dell’approccio sbagliato alla gara da parte delle pantere. I primi scampoli di gioco sono di studio e con le due compagini impegnate in un botta e risposta iniziale, sarà il Potenza a mettere il piede sull’acceleratore ed a portarsi sul 10-14 grazie alle giocate di Nolè e Muscillo. Le ragazze di casa non demordono e recuperano sino al 19 pari ma sono le lucane a dare lo strappo decisivo al set, avendo la meglio per 22-25.

Secondo set che vede le ospiti partire bene con le solite fiammate di Muscillo, Giacomino e Nolè: Cerignola sembra essere rientrata col freno a mano tirato, ma la reazione delle fucsia arriva dalla metà del secondo parziale ed è quello che basta per mettere in parità la contesa (25-22). Il terzo periodo è all’insegna dell’equilibrio con le due squadre che lottano punto su punto fino al 15 pari, dove la solita Nolè prende per mano le sue compagne e le porterà nuovamente sul 22-25.

Nell’ultimo e quarto parziale parte a spron battuto la PM Potenza che raggiunge il +6 (5-11) dopo le prime battute del set: Cerignola cerca a tutti i costi la reazione e arriva all’insperato 18 pari. Ultimi istanti di gara abbastanza tirati con le ospiti brave ad allungare sul 21-25 e portare a casa i primi, meritati tre punti del campionato. Per le pantere ofantine, adesso, testa alla ripresa di martedì in palestra quando ci si dovrà preparare alla trasferta di Foggia, ospiti nel derby contro l’ASD Foggia Volley del tecnico Pino Tauro.