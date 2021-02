Bene la “Fase 2” della differenziata, ma senza l’attivazione del Centro Comunale di raccolta rischia di essere inutile

Pubblichiamo di seguito e integralmente un comunicato stampa dell’associazione politica NOI-Comunità in movimento, riguardo la raccolta differenziata. Nella nota, si esprime soddisfazione per l’annunciata fase 2 ma al contempo si esprimono perplessità circa la mancata attivazione del Centro Comunale di raccolta dei rifiuti, inaugurato nel 2016 ma ancora in attesa di collaudi e autorizzazioni, il che potrebbe rendere inutile la riposta che i cerignolani stanno fornendo per differenziazione e riciclo della spazzatura.

Mentre Tekra e Comune di Cerignola continuano a tacere sulle modalità di reclutamento di nuovo personale, la stessa società campana annuncia che, in base ai calcoli della sua struttura tecnica, a Cerignola si sarebbe raggiunta la percentuale di raccolta differenziata del 21% per il mese di dicembre, con un complessivo dato di 8,63% di RD per l’intero 2020. Si aspetta ora che la Regione Puglia provveda a validare il dato del 2020, per ora solo presente nei documenti di TEKRA. È molto? È poco? Se non si ha l’esatta cognizione di quante utenze sono state coinvolte nella raccolta porta a porta, è impossibile pronunciarsi. Bene in questo senso anche l’inizio della Fase 2 con la diffusione di nuovi mastelli in giro per la città. Ma ciò che più interessa è un altro dato ancora oscuro. L’incremento della raccolta differenziata dovrebbe raggiungere un duplice vantaggio: uno di carattere ambientale, con meno rifiuti da trattare e smaltire in discarica o presso impianti di termo-valorizzazione; l’altro di natura finanziaria, ossia meno quantità destinate ad impianti di trattamento e dirottate verso il recupero. Ora, quel presunto 21% ha comportato una sensibile diminuzione dei costi di trattamento? E se così fosse, quanto e quando ciò inciderà sulla TARI dei contribuenti di Cerignola? Temiamo che una risposta positiva in tal senso non l’avremo, perché anche se la raccolta differenziata avesse raggiunto percentuali superiori a quella annunciata, i costi sarebbero rimasti pressoché invariati.

Manca, infatti, quello che potremmo definire, in questa fase, l’anello forte della catena nel servizio di raccolta e trasporto di rifiuti: un centro di trasferenza degli stessi. Un luogo, cioè, dove depositare le frazioni da raccolta differenziata per poi cederle materialmente a chi opera per conto dei Consorzi obbligatori di filiera. Oggi tutto ciò che rinviene dalla raccolta differenziata è provvisoriamente depositato presso privati. Ma la cosa assurda è che quel luogo c’è ed è di proprietà del Comune di Cerignola: il famoso e famigerato CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA. Pronto, ma non utilizzato perché in attesa da anni di collaudi e autorizzazioni che i tecnici comunali – non si sa per quale motivo – non procedono ad effettuare e a richiedere. Trasferire lì i nostri rifiuti comporterebbe un risparmio enorme rispetto ai costi che siamo costretti a sostenere e a quel punto, ma solo a quel punto, si potrebbe seriamente rimodulare la TARI al ribasso. Cosa si aspetta?