Campagna vaccinale anti COVID: ulteriori chiarimenti da parte dell’Asl Fg

In riferimento alle prenotazioni delle vaccinazioni anti COVID degli ultraottantenni, la Direzione della ASL Foggia ribadisce che saranno organizzate sedute vaccinali in ogni comune della provincia. Questa tipologia di seduta, che segue il principio di prossimità, è assolutamente necessaria in provincia di Foggia, vista la complessità orografica del territorio. Queste sedute non sono direttamente prenotabili attraverso il sistema, ma vengono programmate in base alle necessità del territorio. Le persone che, quindi, hanno prenotato in comuni limitrofi, saranno contattate dal call center della ASL che riprogrammerà la vaccinazione nei comuni di residenza.

In merito alla particolare situazione di Manfredonia, saranno riprogrammate tutte le prenotazioni fissate per i prossimi mesi di aprile, maggio e giugno. L’apertura di due ambulatori vaccinali consentirà di aumentare il numero delle sedute e di anticipare tutte le prenotazioni già programmate, nel rispetto dell’ordine temporale con cui sono state effettuate. La campagna vaccinale non si fermerà mai: nei fine settimana, infatti, saranno programmate sedute dedicate alle persone ultraottantenni con particolari esigenze, come quelle affette da allergie, che devono essere vaccinate obbligatoriamente in ambulatori ospedalieri. Si ribadisce, quindi, che gli ultraottantenni possono prenotarsi attraverso i seguenti canali dedicati alla campagna vaccinale COVID-19:

numero telefonico 0881.312174 e numero verde 800.938810 (valido per le chiamate da rete fissa) operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 e il sabato e la domenica, dalle ore 8,00 alle ore 14,00;

e numero verde (valido per le chiamate da rete fissa) operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 e il sabato e la domenica, dalle ore 8,00 alle ore 14,00; Portale Puglia Salute;

Cup;

Farmacie.

Per le persone ultraottantenni che, impossibilitate a spostarsi, necessitano di usufruire della somministrazione a domicilio sono previste procedure specifiche. Per le persone in Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.), infine, le prenotazioni sono gestite dai Distretti Socio-Sanitari che provvedono a contattare direttamente i pazienti.