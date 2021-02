Un libro per la piccola Melissa: “Dal dolore alla speranza” per salvare la vita alla bambina di Monopoli

Melissa Nigri è una bambina di Monopoli affetta da SMA di tipo 1, ovvero la forma più grave. Per farcela, ha bisogno dello Zolgensma, un farmaco difficile da pronunciare ma ancor più da acquistare, visto che costa 2.100.000 dollari, circa 1.700.000 euro. Grazie a un accordo tra la famiglia della piccola Melissa e l’autore cerignolano Alfonso Santamaria, fino al 23 febbraio acquistando il libro “Dal dolore alla speranza” presso le librerie “BiBlyos” e “L’albero dei fichi” sarà possibile contribuire alla raccolta fondi per l’acquisto del farmaco. In questi giorni, i giovani genitori di Melissa renderanno nota l’iniziativa anche in una delle dirette Facebook che sono seguite quotidianamente da migliaia e migliaia di persone in tutta Italia. Per chi volesse donare senza acquistare il libro, può effettuare un versamento tramite una delle seguenti modalità:

Pasquale Nigri

IBAN IT28F0326825801052113371850 – Banca Sella

Causale: Un futuro per Melissa

Per bonifici dall’estero: SWIFT CODE: SELBIT2BXXX

Su Gofundme

https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-la-piccola-melissa

Con Paypal

http://paypal.me/SosteniamoMelissa

Mamma Rossana e papà Pasquale saranno grati a tutti coloro che daranno una speranza alla piccola Melissa!