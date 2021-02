Alessia e Livia, dieci anni di misteri

Il 30 gennaio 2011, Schepps va a prendere le due bambine a casa della madre a Saint Sulpice. Parte in auto con le bambine diretto a Marsiglia: dalla località francese invia una cartolina alla moglie in cui le dice che non riesce a vivere senza di lei. Poi preleva 7.500 euro e si imbarca sul traghetto “Scandola” diretto in Corsica. Lì padre e figlie vengono visti da una testimone la mattina del 1° febbraio. Matthias poi si dirige in auto verso il Nord Est dell’isola, facendo un tragitto di tre ore e giungendo a Bastia dove sale sul traghetto per Tolone. Giunti nella città francese, la mattina del 2 febbraio si dirige verso la frontiera italiana, dove la sua auto viene registrata a Ventimiglia. Passa per Vietri e poi a Cerignola. Mai si è saputo se da solo o con le figlie.

A distanza di anni il giallo continua e delle due sorelle non c’è mai traccia. Tante segnalazioni ma nessuna suffragata da certezze. Svanite nel nulla. Nel corso degli anni si sono inseguiti interventi in Tv di mezzo mondo, segnalazioni come quella di una sosia dalla Polonia, dalla Corsica e ricostruzioni grazie alle testimonianze di chi, soprattutto nelle ultime ore di vita del suicida, si era imbattuto nell’ingegnere svizzero. Pozzi e campagne scandagliate da sub e cani molecolari: nulla venne tralasciato per dare una risposta a quella tragedia nella tragedia. Tutto inutile, con Schepp andarono via anche speranze e attese della mamma e di tanti milioni di persone che su giornali e televisioni seguirono quella triste vicenda. Da anni la scomparsa delle due bambine è avvolta nel mistero, oggetto di chissà quali congetture o regie occulte. Affidate a parenti o amici dell’uomo, uccise e sepolte in luoghi sconosciuti, cedute… Tante supposizioni ma niente che possa aver aiutato le forze dell’ordine nella ricerca delle due gemelline. Ora il caso si è riacceso. Per il decimo anniversario della tragedia ma anche per la voglia – mai sopita – della madre di capire cosa sia successo e di riabbracciare le due bambine che ora avrebbero sedici anni. Dove sono, cosa fanno: solo domande che si rincorrono ormai da tanti anni. Antonio D’Amico