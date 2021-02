Santa Messa de “Le Ceneri” e “Quindici minuti con Dio”, gli appuntamenti quaresimali della Diocesi

L’inizio della Quaresima, nella diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, coinciderà, anche quest’anno, con la celebrazione della Santa Messa de “Le Ceneri” e l’avvio dei “Quindici minuti con Dio”, iniziativa organizzata dall’Ufficio di Pastorale Giovanile che segnerà il cammino quotidiano della Chiesa locale verso la Pasqua.

Domani, 17 febbraio 2021, il vescovo Luigi Renna presiederà, con inizio alle ore 19,30, nella Cattedrale di Cerignola, la celebrazione eucaristica del Mercoledì de “Le Ceneri”. Inoltre, durante la Quaresima, ogni mattina, dal lunedì al sabato, alle ore 7,30, sulla pagina Facebook “Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano”, gli interventi del vescovo Renna, di alcuni parroci, di alcuni responsabili di altrettanti settori pastorali – dalla scuola al lavoro, dall’educazione alla famiglia, ai giovani – con un approfondimento storico-artistico dedicato settimanalmente alle immagini di alcuni Crocifissi, illustreranno i contenuti del Messaggio del Vescovo per la Quaresima 2021 – Tempo per gustare il Pane della Vita e guarire le ferite. Verso la Pasqua con i discepoli di Emmaus e il buon Samaritano – fra le cui righe si legge: “I giorni che vanno dal Mercoledì de Le Ceneri alla Pasqua potrebbero essere per noi come la strada di Emmaus per ritornare con gioia rinnovata nella nostra comunità parrocchiale, come a casa nostra. La parrocchia può riscoprire sé stessa ‘come luogo fondamentale dell’annuncio evangelico, della celebrazione dell’eucaristia, spazio di fraternità e carità, da cui si irradia la testimonianza cristiana per il mondo’”.