Variante Inglese in Puglia, Lopalco: «bisognerà intervenire sulla scuola, con delle restrizioni»

La rapida diffusione della variante spinge la Regione a prendere in considerazione rapidamente dei provvedimenti restrittivi. A scriverlo è il quotidiano Repubblica. “Questi dati impongono di programmare ulteriori azioni di contenimento” fa sapere l’assessore regionale alla Sanità Pierluigi Lopalco che già in serata ha incontrato il capo dipartimento alla Salute Vito Montanaro per ragionare su proposte restrittive da discutere questa mattina con il presidente della Regione, Michele Emiliano. “Il presidente ci ha chiesto di fare proposte — conferma Lopalco — sicuramente bisognerà intervenire sulla scuola, con delle restrizioni. Va ripensato tutto il sistema”. Il motivo è chiaro, visto che anche nella nostra regione la variante inglese sta interessando soprattutto le fasce più giovani di popolazione, compresi i bambini, così come confermato dall’ultimo report settimanale che monitora i contagi nelle scuole. “La notizia è che la variante inglese si sta diffondendo, sulla base di questa notizia stiamo ragionando su provvedimenti restrittivi. Ma si ragionerebbe con delle ordinanze non solo limitate alla scuola, secondo quanto previsto dai Dpcm del governo”.

