Europei di calcio, ecco le favorite

L’11 Giugno inizierà l’Europeo di calcio, e la partita inaugurale vedrà proprio l’Italia sfidare la Turchia all’Olimpico di Roma. Per capire qual è la favorita per vincere l’Europeo e quante possibilità ha l’Italia di vincere secondo i bookmakers, abbiamo fatto una ricerca comparando le quote dei più importanti siti scommesse. Vi ricordiamo che l’Italia è tra i paesi ospitanti e sarà nel Gruppo A insieme a Svizzera, Turchia e Galles: un girone non difficilissimo quindi, anche se sarebbe meglio passare come prima per evitare in seguito incroci pericolosi.

Secondo i principali bookmaker da noi consultati, le favorite sembrano essere Francia e Belgio, quotate entrambe 6.50. La Francia ha una formazione fantastica ed è la detentrice della Coppa del Mondo, e ha la sua stella in Mbappè, mentre il Belgio è da tempo considerata come una delle nazionali migliori grazie anche a giocatori del calibro di De Bruyne, Lukaku e Hazard, giusto per citarne alcuni. Tra i bookmaker da noi presi in analisi ci sono Eurobet, Snai, Planetwin365, Bwin, e qui trovi una recensione sull’ottimo bonus Planetwin365.

Consultando questi siti scommesse abbiamo notato come ci sia molto equilibrio nelle quote (come in ogni Europeo che si rispetti), visto che troviamo poi a quota 8.00 Spagna, Germania, Olanda e Inghilterra: queste quattro partono quindi leggermente dietro alle prime due, ovvero Francia e Belgio.

La Spagna negli ultimi dieci anni ha fatto sempre bene, la Germania è una squadra vincente e piena di talenti che unisce qualità a fisicità, mentre l’Olanda in questo momento è davvero forte e ha tantissimi giovani di qualità. Per quanto riguarda gli inglesi, sono cresciuti molto negli ultimi anni e vogliono portare finalmente un trofeo in patria.

ITALIA- Dietro a queste 5 big troviamo il Portogallo di Cristiano Ronaldo e l’Italia, quotate entrambe a 12.00. Sfida difficile per gli azzurri quindi, ma non impossibile. L’Italia può contare sul giusto mix tra tanti giovani interessanti e giocatori di esperienza. Giusto per fare qualche esempio, in difesa avremo Bonucci e Chiellini mentre a centrocampo e in attacco ci sono giovani molto forti come Barella, e Chiesa, con il ct Mancini che spera nel pieno recupero di Zaniolo. In attacco poi, Mancini può contare sull’emergente Pessina, sulla scarpa d’oro Immobile e sul “Gallo” Belotti. Insomma, niente male.

In questa speciale classifica troviamo poi la Croazia a quota 34.00, quota davvero alta se pensiamo che questa squadra è arrivata a giocarsi la finale dell’ultimo mondiale. Probabilmente secondo i principali siti di scommesse i giocatori più forti di questa nazionale hanno ormai raggiunto un’età elevata, vedi lo stesso Modric e Mandzukic, e i ricambi non sono all’altezza.

Troviamo poi la Polonia, la Russia e la Svizzera a 81.00. Le altre squadre sono quotate da 100 in su, per una vittoria che sembra improbabile. Sul sito della Uefa puoi vedere il calendario dell’Europeo con le partite in programma.