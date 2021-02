Oltre la pandemia. L’abbigliamento lancia la ripartenza economica

In tempi di pandemia, oltre all’emergenza sanitaria, altre criticità rischiano di far sprofondare i cittadini in un senso di smarrimento e preoccupazione. La questione economica, infatti, rappresenta una delle grandi incertezze, tanto per i piccoli quanti per i grandi commercianti.

A Cerignola qualcosa comincia a muoversi. Abbiamo chiacchierato con Savino Dibisceglia, titolare del NewAge Multistore di Cerignola, uno degli outlet di grandi firme dell’abbigliamento tra i più importanti nel sud Italia.

Oggi parte una svendita particolarissima, “Si dadi chi può”: da giovedì 18 a sabato 27 febbraio, grandi firme da 5 a 30 euro al pezzo. «Abbiamo deciso di impostare una svendita totale con guadagni vicino allo zero per permettere al mercato di ripartire, ai cittadini comuni di poter dare una ventata di gioia in un momento tanto complesso – afferma Dibisceglia –. Ora non ci interessa il guadagno ma principalmente dare un po’ di speranza a un settore falcidiato dalla pandemia e dalle restrizioni. In più, proviamo a dare un pizzico di gioia alle decine di famiglie costrette in casa da una situazione assurda. Il tutto sempre con la massima attenzione e nel rispetto della regole anti Covid-19. Ci sentiamo parte di una comunità e vogliamo aiutarla», ha concluso.

Una lodevole iniziativa che si spera possa dare ossigeno a un settore intero ma anche a tanti concittadini che potranno vivere un momento di normalità dopo mesi molto difficili.