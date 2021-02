‘Sotoon tassista filosofo a Bangkok’: il nuovo romanzo del giornalista cerignolano Francesco Tortora

Una lettura che coinvolge tutti i sensi. Si può sintetizzare con queste parole ‘Sotoon tassista filosofo a Bangkok’, il secondo romanzo del giornalista, saggista e sociologo cerignolano Francesco Tortora, edito attraverso il self publishing de www.ilmiolibro.it (Gruppo L’Espresso/la Repubblica in joint venture con Librerie Feltrinelli). Francesco Tortora ha già all’attivo un romanzo, quattro saggi sulla cultura e la civiltà del sud-est asiatico, delle quali è studioso e profondo conoscitore, e un photo book dedicato alla vita quotidiana a Bangkok. Ma questa volta ha voluto cimentarsi in un thriller sui generis, nato e concepito, come spiega a lanotiziaweb, nei mesi bui del primo lockdown: «Seguendo quel famoso adagio per cui se sei nel tunnel e non riesci a venirne fuori presto allora devi arredarlo, io l’ho fatto dedicandomi alla scrittura di questo romanzo – spiega l’autore -. Il rifugio nella scrittura ha dato un senso a quei giorni e ha permesso di sperimentare su me stesso; infatti la nozione autobiografica in questo romanzo è molto forte».

Sequel della sua prima fatica letteraria ‘Le Jurasetsu di Bangkok’ e secondo capitolo di una trilogia ambientata nella capitale thailandese (il terzo è già in lavorazione, n.d.r.), la storia di Sotoon è un giallo fuori dagli schemi, dove agli elementi tipici del genere si aggiungono la musica amata dal protagonista, i luoghi e i sapori di Bangkok, per un esperienza che coinvolge tutti i sensi attraverso la lettura interattiva: «Come nel prequel, c’è un grande tappeto sonoro. In questo caso è quello del folk americano e del country anni ’70 di Bob Dylan, Johnny Cash, Crosby, Stills, Nash & Young. Nelle pagine del libro e dell’e-book sono presenti i link per l’ascolto dei brani citati nel testo in modo che il lettore possa immergersi completamente nella storia». Ma non solo: «Con la stessa tecnica è possibile visualizzare la geolocalizzazione e il mappaggio delle location menzionate nel racconto oltre che le ricette dei piatti descritti nel romanzo».

Il contesto in cui si muove il protagonista è quello di una megalopoli da 8,3 milioni di abitanti, con le sue di gallerie espositive d’arte, jazz club, parchi e grattacieli. Ma, lontano dal caos, ci sono anche le librerie e i templi, i luoghi della lentezza e della riflessione tanto cari a Sotoon: «Il protagonista infatti era in passato un docente di filosofia. Ma quando la donna che amava Anong decide di troncare apparentemente senza un perché la loro relazione, decide abbandonare l’insegnamento. Porta sempre nel cruscotto del suo taxi una copia della ‘Critica della Ragion Pratica’ di Kant e, nei momenti di difficoltà che lo vedono suo malgrado protagonista in questo thriller, si rivolge ad un monaco buddista che lo aiuta ad identificare il senso delle sue sofferenze». Sarà proprio la filosofia ad accompagnare il protagonista ed il lettore lungo questa storia, che si sviluppa in bilico tra un modernismo esasperato e la ricerca interiore.

