Variante inglese, 7 casi a Orta Nova, 8 a Stornara. Lo confermano i report regionali

Era già circolata la notizia di un caso di variante inglese a Orta Nova. Proprio su tale tema si è animato il dibattito con l’intervento del Sindaco Domenico Lasorsa – convinto che non ci fossero casi – e la seconda rilevazione regionale che fa salire il numero a 7 casi su 8 campioni analizzati. Proprio la “seconda survey”, i cui dati sono stati inviati dal Policlinico di Bari all’Istituto Superiore di Sanità, vede 47 comuni coinvolti (nella prima rilevazione erano 16, con Orta Nova presente ad un caso), 634 tamponi analizzati e una differente distribuzione dei casi. Ai 7 di Orta Nova si aggiungono anche i numeri di Stornara: 8 casi.

LE RILEVAZIONI SMENTISCONO SINDACO E ASL

La presenza di Orta Nova tra i primi 16 comuni di Puglia in cui si era riscontrata la variante inglese aveva richiamato l’intervento del Sindaco Domenico Lasorsa per una precisazione. «Mi sono sentito telefonicamente con la dottoressa Balena, dell’ASL di Foggia. La stessa dottoressa mi ha rassicurato che ad Orta Nova l’unico caso di variante inglese risale ad un mese e mezzo fa: una ragazza che dall’Inghilterra era tornata ad Orta Nova. L’ASL ha confermato che momentaneamente non ci sono casi di ortesi positivi alla variante inglese». Dunque non solo Orta Nova era presente nella prima rilevazione, come testimoniano i report regionali. Per quanto nella seconda rilevazione – che vede coinvolti 47 comuni – i numeri del centro dei Cinque Reali Siti, oltre che vedersi confermati, salgono.