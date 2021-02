Alla sua seconda edizione il Corso di formazione per tecnici Aba-Rbt

Al via la nuova edizione del percorso intensivo per tecnici ABA-RBT, a cura della psicologa e psicoterapeuta, Enza Picchiarelli. Continua la collaborazione tra l’Ente di Formazione professionale di via Mestre 23, a Cerignola e l’analista comportamentale dalla decennale esperienza nella formazione specialistica per gli operatori Aba. Si tratta di un percorso intensivo destinato a formare figure professionali che applicano l’Analisi del Comportamento (ABA) e che avranno la responsabilità di attuare i piani di intervento ABA, progettati e monitorati da un supervisore. L’ABA è una scienza applicata per l’implementazione e/o la modifica di comportamenti socialmente significativi. Può essere applicata, indistintamente, ai comportamenti di qualsiasi essere umano, non solo alle persone con disabilità, pertanto può essere spendibile in numerosi contesti, oltre che per il trattamento di soggetti nello spettro autistico, per insegnare loro abilità comunicative, sociali, di autonomia e ridurre i cosiddetti comportamenti-problema.

Il corso, in programma a partire da marzo prossimo, ha la durata di complessive 40 ore di formazione (distribuite in sette incontri organizzati durante il weekend), secondo le direttive del BACB (Behavior Analyst Certification Board), ente internazionale che ha l’obiettivo di certificare la preparazione di chi opera come Analista del Comportamento. L’attività didattica si svolgerà presso la sede operativa di Centro Studi Teorema. Il corso è rivolto a tutte le figure professionali (logopedisti, psicomotricisti, educatori, terapisti, psicologi, insegnanti, ecc.) che lavorano nel mondo della disabilità e che vogliano certificarsi come professionisti dell’ABA riconosciuti. È destinato anche a quanti ambiscano a intraprendere questo percorso formativo e lavorativo, o a genitori che desiderano formarsi ed informarsi nell’ambito dell’Analisi del Comportamento Applicata. La qualifica di tecnico del comportamento certificato (RBT) consentirà di svolgere la professione sia in ambito nazionale che internazionale, direttamente con le famiglie o in centri specializzati.