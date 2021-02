Sfida ad alta quota con Arzano-Flv, per la Pallavolo Cerignola derby a Foggia

Saranno impegnate entrambe al sabato e in trasferta le due portacolori del volley cerignolano: confronto al vertice per l’Ares Flv contro Arzano, derby a Foggia per la Pallavolo Cerignola. Nel girone E1 della serie B1 (5^ giornata), la formazione allenata da Marco Breviglieri scenderà in campo a Villaricca (ore 15) opposta alle campane, in una sfida fra le prime del mini raggruppamento. Le ofantine finora hanno effettuato un percorso netto, ottenendo 9 punti in tre giornate e salendo in vetta alla classifica dopo il comodo successo interno di domenica scorsa, ai danni della Fiamma Torrese. Un 3-0 netto ed indiscutibile, in cui il team rossogialloblu ha evidenziato ulteriori progressi, costruendo la propria affermazione sui fondamentali di battuta e difesa. Anche l’attacco ovviamente ha fatto la sua parte, con la regista Muzi sempre brava e sapiente nel coinvolgere con profitto le compagne di prima linea. Adesso è il momento di sostenere un nuovo esame per magari allungare in testa, quando siamo ormai al giro di boa del gironcino. Anch’essa con tre incontri disputati e tre vittorie, la Luvo Barattoli Arzano si sta confermando squadra dotata e molto insidiosa: nell’ultimo turno ha visto rinviare il match con Castellammare di Stabia: l’unico punto lasciato per strada nel derby con la Fiamma Torrese, avendo però concluso positivamente una rimonta da 2-0. La rosa guidata da Antonio Piscopo annovera giocatrici quali De Siano, Passante, Aquino e Postiglione che conoscono molto bene la categoria e possono rendersi pericolose in qualsiasi momento: in più, la presenza di alcune giovanissime del vivaio di prospettiva, con l’esordio record della classe 2007 Fusco in una gara della terza serie nazionale. Si preannuncia una partita molto equilibrata e intensa, Montechiarini e compagne hanno l’intenzione di proseguire il trend favorevole. Intanto, la Federvolley (in relazione alle particolari condizioni in cui si sta svolgendo il torneo) ha deciso ufficialmente per il blocco delle retrocessioni nella serie B maschile e femminile.

C’è desiderio di riscatto nella Brio Lingerie Pallavolo Cerignola, atteso al pala “Preziuso” dal Foggia Volley (ore 18) per il secondo turno del girone A di serie C. Il sestetto di Davide Castellaneta è stato sconfitto all’esordio sabato scorso dalla Pm Asci Potenza (1-3): la solidità e l’esperienza delle lucane hanno avuto la meglio in una gara che comunque ha visto le cerignolane restare pressoché sempre a contatto con le avversarie, più lucide però nei momenti decisivi. Ritrovati il parquet e l’atmosfera delle partite ufficiali, il risultato passa forse in secondo piano perché era necessario scrollarsi di dosso la lunga inattività, considerando anche che i debutti rappresentano spesso una vera e propria incognita. Il Foggia Volley è alla seconda presenza consecutiva in serie C, in panchina siede Pino Tauro, già tecnico della Fenice nella B maschile: l’obiettivo è di ben figurare, mettendo in mostra le giovani del settore giovanile. All’esordio è arrivato un ko esterno (3-0) per mano della Star Volley Bisceglie, ma le rossonere – secondo set a parte – hanno fatto soffrire le rivali: le babies foggiane sono affiancate da Meccariello e Gesualdi, atlete navigate e con trascorsi in serie superiori. Fucsia speranzose di cancellare immediatamente lo zero nella casella punti, piazzando la prima gioia stagionale dopo la falsa partenza del “Dileo”.