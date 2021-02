Sindaci e Asl “solo adesso” confermano la variante inglese a Orta Nova e Stornara

Dopo smentite affrettate e dietrofront di Sindaci a Asl, è confermato tutto quanto scritto nei scorsi giorni da questo giornale. La variante inglese circola indie comuni dei Cinque Reali Siti. Ci sono 7 casi a Orta Nova e 8 casi a Stornara. Nonostante le informazioni fossero circostanziate e confermate anche da agenzie regionali, il Sindaco di Orta Nova aveva in prima battuta smentito. Idem ha fatto ieri pomeriggio il Sindaco di Stornara Rocco Calamita. Di fatto entrambi i Sindaci erano forti di news dirette dell’ASL che confermavano l’assenza di casi Covid da variante inglese. Oggi ASL e Sindaci prendono atto che – ancora una volta – avevamo ragione. Dunque i casi ci sono.

LA CONFERMA Nella serata di ieri è cambiato tutto e Domenico Lasorsa, Sindaco di Orta Nova, ha dovuto rettificare. «Sono stato tutta la giornata al telefono con la dott.ssa Viviana Balena, dell’ASL di Foggia, che ha ampiamente smentito le voci che circolavano a causa di questi articoli. Proprio poco fa – scrive in serata il primo cittadino – la dottoressa in questione, sentendosi con alcuni responsabili dell’ASL regionale, mi ha confermato che ci sono alcuni casi isolati di variante inglese ad Orta Nova. Teniamo a sottolineare che né l’ASL di Foggia né noi eravamo a conoscenza di questo. Riteniamo alquanto grave che comunicazioni del genere arrivino prima alle testate giornalistiche e dopo alle istituzioni competenti e preposte. Nella giornata di domani inoltreremo un’istanza all’assessore regionale alla sanità chiedendo questo report e soprattutto chiedendo maggiore rispetto alle istituzioni che non possono essere tenute all’oscuro di tutto».

L’ATTACCO A Stornara il Sindaco Rocco Calamita, mal informato, aveva addirittura attaccato lanotiziaweb.it. «Mi rammarica che certe testate giornalistiche vadano a generare preoccupanti ed incontrollabili fenomeni di procurato allarme». Infatti «ho contattato direttamente, per vie brevi, il Direttore del SISP Area Sud Servizio Igiene e Sanità di Foggia, il quale ha confermato l’infondatezza sui presunti casi di variante inglese nel territorio di Stornara». Anche Calamita ha poi dovuto prendere atto della cosa.

LA SECONDA RILEVAZIONE I dati sulle varianti – lo scriviamo per addetti ai lavori e non – nascono in seno al Policlinico di Bari, che li ha inviati all’Istituto Superiore di Sanità. Si è trattato, nello specifico della seconda rilevazione, che ha visto presenze in 47 comuni a fronte di 634 tamponi analizzati. Ora, in vista di una terza rilevazione, dovrebbero essere tutti avvisati.