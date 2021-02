Per l’Audace Cerignola missione ardua ad Altamura nella prima di ritorno

Valicata la prima metà della stagione, il girone di ritorno per l’Audace Cerignola parte con la seconda trasferta consecutiva e il difficile confronto con il Team Altamura. Nell’ultima di andata, domenica scorsa, i ragazzi di Michele Pazienza sono stati sconfitti di misura a Nardò: nonostante un buon secondo tempo e un costante predominio territoriale, non si è riusciti ad evitare la sesta battuta d’arresto del torneo. E’ una fase particolarmente delicata per gli ofantini, ora finiti in zona playout e i numeri confermano il periodo decisamente magro: cinque gare senza vittorie (due pareggi e tre sconfitte), 270′ minuti senza realizzare reti e ancora una volta rinviato l’appuntamento con la prima affermazione esterna. Il momento condiziona forse anche la resa dei singoli, non lasciando la mente sgombra come accaduto nel gol decisivo messo a segno dai salentini: l’Audace si è fatto male da solo, regalando il corner prima e permettendo a Tornros di svettare sul cross grazie ad una marcatura piuttosto blanda. Un aiuto potrebbe arrivare ancora dal mercato, dopo gli innesti di Ciafardini e Godano, probabilmente un altro paio di elementi verranno acquisiti, secondo le dichiarazioni del ds Di Toro. Di certo c’è che bisogna invertire la rotta e al più presto: il prossimo impegno è indubbiamente complicato, i gialloblu devono ritrovare spirito e compattezza specie nel reparto arretrato, che dopo le brillanti esibizioni di qualche tempo fa adesso sembra in difficoltà.

Sul capitolo formazione, Pazienza dovrebbe schierare un 3-5-2: da valutare le condizioni di capitan Allegrini, mentre Malcore (in campo per quasi mezzora, recupero compreso col Nardò) dovrebbe partire nuovamente dalla panchina, per un graduale reinserimento in campo. Compiti d’attacco dunque ancora una volta affidati a Verde, supportato da Achik.

E’ nei quartieri alti della classifica il Team Altamura, a -2 dall’attuale capolista Casarano: 27 i punti in classifica in sedici turni (la neve ha fermato una settimana fa il match interno col Molfetta) ed un bilancio totale di otto vittorie, tre pareggi e sei sconfitte. L’undici allenato da Monticciolo si è confermato con il passare dei mesi quadrato, pratico e può benissimo ambire almeno ad una posizione playoff al termine della regular season. Pochi e mirati gli interventi nel mercato di riparazione: salutato Biason tornato a Bitonto, in mediana è stato ingaggiato Logoluso; riabbracciato Gambuzza in difesa, presi anche Spano e Bozzi per la prima linea. I murgiani detengono il miglior attacco del girone H, assieme a Casarano e Lavello, merito anche dell’annata super di Antonio Croce, capocannoniere del raggruppamento con 11 centri: la difesa dei biancorossi non sembra impenetrabile (ben 20 i gol al passivo, peggior ruolino delle prime dieci in classifica). Cinque vittorie su otto impegni casalinghi per l’Altamura, disposto tatticamente in un 3-5-2.

L’ultimo precedente in terra barese ha visto prevalere i padroni di casa, 2-1 il 3 novembre 2019, non bastò la rete cerignolana di Loiodice su rigore. Calcio d’inizio al “D’Angelo” fissato alle ore 15, con la direzione arbitrale affidata al sig. Viapiana, della sezione di Catanzaro.