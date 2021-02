Poker d’autore per l’Ares Flv Cerignola, 0-3 ad Arzano e vetta consolidata

Prosegue senza intoppi la marcia dell’Ares Flv Cerignola, che rifila a domicilio uno 0-3 alla Luvo Barattoli Arzano nella partita valida per la quinta giornata del girone E1 di B1 (10-25; 23-25; 17-25 i parziali). Altra prestazione solida delle ofantine, che soffrono nel secondo e nella prima metà del terzo periodo, prevalendo poi grazie al maggior tasso tecnico. Coach Breviglieri lascia immutato il 6+1 di partenza: Muzi al palleggio e Morone sulla diagonale; Martilotti e Ferrara martelli; Montechiarini e Neriotti centrali, più Pisano libero. Piscopo deve fare a meno di Palmese e schiera: Michelini in regia e Putignano opposto; De Siano e Aquino laterali; Postiglione e Passante sottorete e Fabiola Piscopo in difesa. Buono l’approccio ospite (2-6), subito timeout Piscopo: allunga l’Ares (4-11) comportandosi molto bene a muro e realizzando diversi punti in questo fondamentale. Reazione delle padrone di casa, che infilano quattro punti di fila (8-11): a seguire corposo controbreak cerignolano con una ottima Muzi al servizio, Ferrara e Montechiarini in prima linea (8-19); è Martilotti a chiudere un set con pochissima storia.

Cerignola resta saldamente al comando (1-5), ma alcuni errori di misura consentono ad Arzano il rientro (5-6): abbastanza fallose le campane, la Flv riparte di slancio (5-9). Non demorde però la Luvo Barattoli (9-10), rendendosi più incisiva in prima linea: bene Ferrara dai nove metri (10-14), il punteggio poi si conferma ad elastico (12-15), poi De Siano ed Aquino per il nuovo -1 (16-17) e lo stop al gioco deciso da Breviglieri. Mossa proficua, perché l’Ares inanella tre punti consecutivi, spingendo il tecnico arzanese all’interruzione. Postiglione mura due volte Ferrara, ace Michelini ed è parità a quota 20, il sorpasso invece è a firma Aquino (22-21): nel momento più difficile le rossogialloblu mostrano nervi saldi, riportando a proprio favore il parziale con Morone e Neriotti, venendo a capo di una situazione fattasi intricata.

Match adesso nettamente più equilibrato, nessuna squadra riesce a scappar via: sestetto di Breviglieri impreciso in fase di attacco, ne approfittano le napoletane. Bis di Ferrara alla battuta per il 9-11, è di nuovo aggancio di lì a poco; la capolista accelera sull’11-15, poi con Martilotti e Neriotti piazza muri fondamentali. Con grande sapienza, la Flv conserva ed anzi aumenta le distanze, spegnendo i tentativi di rimonta avversari (14-23): fast Montechiarini e lungolinea di Morone per certificare la quarta vittoria stagionale.

Le ofantine allungano in vetta del mini girone, e tornano col bottino pieno da una trasferta indubbiamente non semplice: il prossimo impegno dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) essere dietro l’angolo, mercoledì 24 è in programma il confronto interno con Castellammare di Stabia. La formazione campana però, causa contagi di Covid-19 nel gruppo squadra, non è ancora riuscita a debuttare nel torneo: nelle prossime ore si verrà a conoscenza se anche questa gara verrà rinviata, così come accaduto per quella del primo turno.

Il tabellino dell’Ares Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Muzi 4, Morone 10, Martilotti 8, Ferrara 11, Montechiarini 5, Neriotti 11, Pisano (libero).