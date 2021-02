“Scrivo per…” denunciare i ‘parcheggi selvaggi’, senza che nessuno intervenga

Torna la rubrica “Scrivo per…”, dedicata alle segnalazioni da parte dei cittadini: nell’appuntamento odierno, si parla di parcheggi selvaggi, in una zona residenziale della città. Un nostro lettore, rammaricandosi del fatto che alcune auto siano posteggiate sugli scivoli per disabili o sui marciapiedi, ostruendo il cammino a chi magari vuole fare sport a piedi o con le biciclette. Nel mese di ottobre, è stata inoltrata una mail alla Commissione straordinaria e al Comando del Vigili Urbani riguardo al problema, senza tuttavia ottenere risposta. Sperando che la questione possa trovare risoluzione, non fosse altro per un risvolto di pratica civile e che si limitino al massimo questi episodi, rilanciamo la denuncia del nostro concittadino, pubblicando la comunicazione inviata in Comune e alcune foto.

