Scuola solo a distanza. Da lunedì 22 al 5 marzo per ogni ordine e grado

La Regione ha deciso: dal 22 febbraio al 5 marzo tutti gli studenti pugliesi di ogni ordine e grado seguiranno le lezioni in didattica digitale integrata, ad eccezione delle attività laboratoriali e della didattica inclusiva per disabili e alunni con bisogni educativi speciali, per i quali è prevista la presenza fino ad un massimo del 50% in ogni classe, sulla base di una autonoma valutazione da parte delle scuole.

E’ questo l’esito dell’incontro che si è tenuto tra Regione e sindacati; l’amministrazione, sulla base dell’andamento dei contagi, ha comunicato le sue intenzioni di disporre la didattica a distanza nella misura del 100 per cento, provvedendo – d’altro canto – a una massiccia campagna vaccinale di tutto il personale scolastico. I sindacati, dopo l’accordo sull’ordinanza raggiunto nella tarda serata di ieri con la Regione, hanno revocato lo sciopero indetto per lunedì. (tratto da La Gazzetta del Mezzogiorno.it)

Nella giornata di oggi potrebbe giungere l’ordinanza del Governatore Michele Emiliano, seppure i contenuti salienti sono già stati ampiamente anticipati a partire dalla serata di ieri.