Primo squillo della Pallavolo Cerignola, vittoria a Foggia nel derby

Prima vittoria stagionale per la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola allenata da Davide Castellaneta che, nella prima trasferta del campionato contro l’ASD Foggia Volley, riesce a trovare i primi, importanti 3 punti di questa stagione nel derby andato in scena ieri sera al PalaPreziuso. Inizio di gara che vede entrambe le compagini impegnate nello studiarsi a vicenda e con un continuo botta e risposta nel punteggio: Foggia si porta subito sul 10-7, costringendo Cerignola al primo time-out del match. Le pantere rispondono colpo su colpo alle diavolette e riescono a dare l’accelerata vincente nel finale, mettendo in saccoccia il primo parziale (23-25). Ripresa della gara con Nuovo e compagnia determinate a chiudere subito la contesa: dopo pochi minuti le fucsia volano sul +9 (6-15) e lasciano ben poche speranze al sestetto di Pino Tauro che, comunque, mostra grande volontà sul parquet. Sul finale accelerata decisiva della Brio Lingerie, abile nel reprimere ogni tentativo di rimonta rossonera. 19-25 per il collettivo cerignolano.

Nell’ultimo e terzo set dell’incontro, le locali provano la reazione d’orgoglio per buona parte del parziale ma Cerignola è brava a tenere botta e ad assicurarsi la vittoria del match con un +10 letale, portando la contesa sul 3-0 (15-25). Con la vittoria in quel di Foggia, Cerignola ritrova morale dopo la sconfitta all’esordio contro Potenza per affrontare al meglio questo campionato. E sabato prossimo la difficile trasferta di Bisceglie, ospiti della Star Volley.