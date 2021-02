Impennata Covid a Cerignola: 474 positivi, quasi il doppio rispetto a 3 giorni fa

Cresce sensibilmente il numero dei positivi a Cerignola, passato in tre giorni da 248 a 474 casi attualmente positivi. Impennata anche per le quarantene, salite da appena 7 (bollettino del 19.2) a 39 dell’odierna informativa.

LA NOTA UFFICIALE Come da comunicazione della Prefettura di Foggia, Fonte della Regione Puglia – Unità di Crisi per la gestione dell’Emergenza Covid-19, il numero dei contagiati ufficiali sul territorio comunale alla data del 20 febbraio 2021 risultano:– Totale casi positivi Cerignola: 474; Totale persone in quarantena: 39.