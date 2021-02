Ares Flv Cerignola, rinviate le sfide contro Castellammare di Stabia

Nuovo stop in campionato per l’Ares Flv Cerignola: le due gare previste rispettivamente per domani 24 febbraio e sabato 27 contro Maestro Ict Stabia, sono state rinviate a data da destinarsi. Ciò è dovuto al protrarsi della situazione contagi da Covid-19 nel gruppo squadra del sodalizio campano, che ancora deve debuttare nel torneo ed ha visto posticipati tutti i suoi incontri. Si trattava delle sfide valide per la prima giornata di ritorno (al pala “Dileo”) e della prima di andata: quest’ultimo match era già stato differito nel gennaio scorso, a causa dell’indisponibilità del campo da gioco napoletano. Sosta forzata dunque per le ragazze allenate da Marco Breviglieri, in testa a punteggio pieno nel girone E1 con 12 punti in quattro partite: Martilotti e compagne dovrebbero tornare a giocare il 6 marzo prossimo, nella trasferta di Isernia.

