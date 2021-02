L’Audace Cerignola riceve una Fidelis Andria forte del primato in classifica

Il campionato di serie D prosegue a ritmo serrato: domani è in programma il terzo turno infrasettimanale, con le gare della 19^ giornata. L’Audace Cerignola ospiterà una Fidelis Andria forte del primato in classifica. Due giorni fa, i ragazzi di Michele Pazienza hanno finalmente sfatato il tabù trasferta, andando a vincere sul campo del Team Altamura e ottenendo tre punti vitali in chiave salvezza. La gemma su punizione di Achik ha allontanato un periodo non molto proficuo dal punto di vista dei risultati, erano cinque infatti le gare senza successi e più di 300 i minuti in cui i gialloblu non andavano a segno. Il tecnico ofantino ha ricevuto le risposte che attendeva, specie dopo la sconfitta di Nardò: la grande applicazione tattica, unita ad una prestazione compatta in difesa concedendo poco o nulla agli avversari e (cosa non da poco) aver saputo far girare a proprio favore l’episodio decisivo, fattore che era mancato in alcune precedenti occasioni. Una affermazione che ha permesso di uscire dalla zona playout e che ci si augura possa servire da svolta per un cammino più continuo, anche perché dopo il derby ci saranno dei confronti con le dirette concorrenti assolutamente da non fallire. L’Audace cercherà di replicare la prova tutta dedizione e attenzione del “D’Angelo”, anche se anche in questa circostanza il livello di difficoltà dell’impegno è alto.

Non dovrebbero esserci eccessive modifiche all’undici di partenza, con il mister di San Severo orientato a confermare gli effettivi visti contro i biancorossi: siglato il primo gol stagionale, Achik sarà ancora più motivato a creare scompiglio in avanti, accompagnato da Malcore.

La Fidelis Andria è certamente una delle formazioni che più stanno impressionando nel torneo: con 29 punti (una gara in meno) ed uno score di otto vittorie, cinque pareggi e quattro ko, condivide la vetta con Casarano e Picerno. Lo stato di forma dei federiciani è palesato dall’aver perso una sola delle ultime dodici partite: lo stop è arrivato a Lavello alla 16ma, peraltro con molteplici recriminazioni. Già dotato di buone individualità, il team guidato da Panarelli è stato fra i più attivi nel mercato, con gli arrivi di Cerone, Scaringella e Figliolia (a segno nell’1-1 col Bitonto domenica) in prima linea, di Monaco e Avantaggiato in mediana, mentre Pelliccia e Benvenga sono i nuovi tasselli per la retroguardia. In un campionato ancora più imprevedibile del solito, i biancazzurri possono benissimo candidarsi alle prime posizioni, servendosi anche di una difesa che concede poco alle rivali (12 gol al passivo, solo il Taranto ha fatto meglio). Il 3-4-1-2 è il modulo preferito da Panarelli, il quale può disporre di giocatori quali Cristaldi e Prinari nel reparto offensivo, oltre agli elementi già citati.

Nell’ultimo precedente al “Monterisi”, il 12 gennaio 2020 spettacolare 6-3 in favore dei gialloblu con le firme di Rodriguez (doppietta), Marotta, Rosania, Longo e De Cristofaro. Calcio d’inizio alle ore 14.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Mihalache, della sezione di Terni.