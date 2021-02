Lotta all’abusivismo: rimossi due cartelloni pubblicitari e sanzionati due ambulanti | Video

Nella scorsa settimana, nell’ambito di mirati servizi di contrasto dell’abusivismo commerciale, personale del Commissariato di P.S. di Cerignola, unitamente a personale della Polizia Locale di Cerignola, ha provveduto alla rimozione di due cartelloni pubblicitari installati di notte. Gli stessi, installati in viale di Levante e in via Falcone, risultavano riconducibili ad una agenzia pubblicitaria di Trani che, pertanto, veniva sanzionata per installazione non autorizzata di tabelle pubblicitarie 6×3 con ingiunzione a versare la somma complessiva di 862,00 euro. Inoltre, lo stesso personale, in viale di Levante, provvedeva a sanzionare due commercianti ambulanti abusivi, con il contestuale sequestro di 22 cassette di frutta e verdura.

