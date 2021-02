Tar sospende ordinanza di Emiliano. Si torna in aula

Si torna in aula nelle scuole elementari e medie pugliesi (forse non da subito, ndr), mentre alle superiori resta la didattica a distanza al 50%. Il Tar Puglia ha sospeso l’ordinanza regionale con la quale il presidente Michele Emiliano ha disposto fino al 5 marzo la didattica digitale integrata al 100% per tutti gli alunni e gli studenti pugliesi. Il decreto a firma del presidente Orazio Ciliberti accoglie l’istanza cautelare del ricorso presentato dal Codacons Lecce e da un gruppo di genitori di alunni, a per effetto sospende l’efficacia del provvedimento regionale, fissando l’udienza collegiale al 17 marzo 2021.

