L’ArmoniEnsemble Piano Trio ha rappresentato la Puglia al Festival “Music & Wine”

I primi timidi segnali che vanno verso una potenziale ripresa delle attività culturali, seppure flebile e senza prospettive di ritorno alla normalità nel breve periodo, sembrano andare in senso contrario alla preferenza degli studenti di Cerignola per la DAD invece della didattica in presenza. Comunque sia, il Web continua ad offrire soddisfazioni al settore artistico e culturale pugliese. In questa occasione stiamo parlando in particolare dell’ArmoniEnsemble Piano Trio, un gruppo strumentale della nostra regione, formato dal flauto di Palma Di Gaetano, dal clarinetto di Giordano Muolo e dal pianoforte di Danilo Panico, che ha preso parte al Festival Internazionale “Music & Wine”, la kermesse annuale della tradizione grossetana: un evento basato su un format tanto particolare quanto caro alla cultura italiana, combinando la musica di qualità e la diffusione di conoscenza delle proposte vinicole di buon livello.

Due opere, musica e vino, a cui siamo molto legati da millenni e la moderna scienza più evoluta ce ne sta illustrando i benefici. È dimostrato che l’ascolto di musica, soprattutto quella classica, riduce lo stress, abbassa la pressione sanguigna e anche il vino – si legge nelle pagine del sito SUNDT.IT – contiene varie sostanze antiossidanti, per cui il resveratrolo che, in dosi importanti disponibile come integratore, è coadiuvante del sistema cardiocircolatorio offrendo anche maggiore fluidità del sangue. Benefici che non tutti si aspettano dai protagonisti del Festival “Music & Wine” di Grosseto, giunto quest’anno alla sua 32ª edizione, che si dispiega su più appuntamenti che vedono il Museo di Storia Naturale quale luogo fisico in cui prendono vita le performance trasmesse in modalità telematica, come richiede la situazione, attraverso dirette streaming via Facebook e il canale YouTube.

Dopo la fisarmonica e il trio di archi si è deciso di dare spazio agli strumenti a fiato. Sono così saliti in cattedra, sul palcoscenico degli Amici del Quartetto, i tre musicisti provenienti dalla Puglia, Di Gaetano, Muolo e Panico a presentare il programma “Di Danza in Danza”: una entusiasmante e originale carrellata di brani che prendono ispirazione dalle danze di varie parti del mondo. Un programma musicale davvero variegato, che attinge dalle più celebri e amate “Danze Ungheresi” di Brahms (sono state eseguite la 6, la 5 e la 21), la coinvolgente “Danza delle Spade” di Aram Khachaturian, passando poi attraverso il “Capriccio Spagnolo” e le “Danze Cubane” di Gottschalk, la “Tarantella di Cui” e il celeberrimo tema da “La leggenda del pianista sull’Oceano” di Morricone. I tre sono maestri di musica affermati, che hanno all’attivo molte partecipazioni in esibizioni da camera, registrazioni discografiche e esperienza d’insegnamento.

Il concerto, come per tutti di appuntamenti per la programmazione festivaliera, è stato preceduto da una breve presentazione della selezione dei migliori vini rosati orgoglio della Maremma a cura di Elisabetta Ceccariglia dell’Associazione “Rosae Maris”. Sul finire anche un piccolo concorso a premi, ovviamente costituiti da bottiglie di vino locale di qualità, rispondendo ad una domanda riferita allo spettacolo tramite il numero Whatsapp dell’associazione stessa.