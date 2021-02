Cartagena delegato regionale per il Dipartimento Istruzione di Forza Italia Giovani

Sante Cartagena, coordinatore cittadino di Forza Italia Giovani, è stato nominato dalla coordinatrice regionale Lucia Diele, delegato della Regione Puglia per il dipartimento nazionale Istruzione di Forza Italia Giovani. Un riconoscimento importante per il cerignolano, che testimonia la volontà del movimento dei giovani azzurri di investire molto sulla formazione e di dare particolare attenzione alle sue problematiche. Con la nomina di Sante Cartagena, si rafforza l’organigramma regionale dei giovani azzurri.

Marzia Spagnuolo, lo scorso luglio, aveva provveduto a nominare nuovi ragazzi ad incarichi di responsabilità che si aggiungono ai già tanti che rivestono ruoli negli altri paesi della Provincia, compreso lo stesso Cartagena. In quella occasione raccontò: «Ho nominato Coordinatore Cittadino di Forza Italia Giovani della città di Cerignola e Responsabile Provinciale delle Comunicazioni, l’amico Sante Cartagena. Sono certa che questi amici e questi nuovi dirigenti del partito moltiplicheranno i loro sforzi per rendere ancora più forte un partito in salute che dimostrerà il suo valore nelle prossime elezioni. A tal proposito le elezioni Regionali imminenti saranno un eccellente banco di prova per tastare la capacità e la grinta di questi ragazzi che impiegheranno quell’impegno, quella responsabilità, quella passione che mi ha convinto a conferire loro questi incarichi. Sono sicura, addirittura, che la raffineranno ancora di più, crescendo e vincendo insieme come ci ha insegnato il nostro Presidente. A loro va il mio personale e sentito augurio».