Sabato 27 febbraio il Tesseramento Day dell’associazione Noi-Comunità in movimento

L’ associazione “Noi–Comunità in movimento” lancia per Sabato 27 febbraio ore 19.00 il Tesseramento Day in diretta sulle pagine social dell’associazione e su www.noicerignola.it. Sarà l’occasione per fare il punto a un mese dalla costituzione ufficiale sul lavoro dei vari gruppi tematici, ma anche un modo per inaugurare la campagna di iscrizioni all’associazione, tracciare nuove prospettive ed annunciare i prossimi eventi. Primo fra tutti la realizzazione del “Giardino della Memoria e del Futuro”: progetto simbolo del dramma del Coronavirus, ma anche di rinascita, che dovrebbe vedere la luce il 18 marzo, giorno in cui da quest’anno, ogni anno saranno commemorate le vittime del COVID.

NOI vuole ricordare il dolore di molte famiglie cerignolane, cercando di trasformare la sofferenza in speranza di futuro. È stata individuata insieme al responsabile dell’ufficio ambiente del Comune di Cerignola, Geom. Marino Russo, nell’area verde di Via Lagonegro il luogo dove effettuare l’intervento di riqualificazione e piantumazione degli arbusti. Lo scorso 17 febbraio è stata già inviata una richiesta di parere di fattibilità, siamo ora nella fase di progettazione che verrà successivamente posta ad autorizzazione, che ci auspichiamo sarà favorevole, da parte degli uffici e della Commissione straordinaria. Tante le iniziative in tutta Italia e anche da parte degli Istituti scolastici della nostra città; ci sembrava necessario che Cerignola in un momento tanto delicato sotto più aspetti potesse il 18 marzo, al netto delle tante difficoltà, avere il suo memoriale cittadino. Quello che possiamo fare oggi lo dobbiamo fare, e non rimandarlo a promesse future: sul Covid l’unica partita che si può giocare è quella dello stare uniti, dello stare vicini, del sentirsi Comunità.