Colpi d’arma da fuoco in serata nel quartiere Torricelli a Cerignola. Un uomo è stato ferito all’addome, seppure non si conosce esattamente la dinamica e la motivazione. Pare stesse rientrando a casa, dunque si pensa ad un agguato. A seguito dell’intervento dei sanitari del 118 l’uomo è stato trasportato a Foggia. Dalle prime notizie trapelate pare non sia in pericolo di vita.

Seguiranno aggiornamenti.