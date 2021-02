Nuova trasferta per la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola, a Bisceglie contro la Star Volley

Ci sarà solo una squadra cerignolana in campo nel fine settimana del volley: rinviata la sfida col Castellammare di Stabia per l’Ares Flv nel campionato di serie B1, in calendario c’è l’impegno esterno in serie C della Pallavolo Cerignola.

La Brio Lingerie è attesa domani (ore 18.30) dalla Star Volley Bisceglie, nella sfida valida per la terza giornata del torneo. Le ragazze di Davide Castellaneta hanno dimenticato in fretta il negativo esordio contro Potenza, facendo proprio sabato scorso il derby, ai danni del Foggia Volley. Uno 0-3 in cui le fucsia hanno sofferto solo nel set di apertura, gestendo invece con sicurezza e autorità il prosieguo del match e incamerando così la prima vittoria stagionale. Nella seconda trasferta consecutiva, il coefficiente di difficoltà torna a tendere verso l’alto: il sodalizio adriatico si è formato in estate e si propone di recitare un ruolo non secondario nell’annata in corso, come si evince scorrendo la rosa a disposizione del tecnico Michelangelo Maggialetti. Fra le giocatrici più di rilevo, l’opposto Haliti e la laterale uruguagia Bausero, la centrale Romano. Anche due ex nelle fila delle rosanero, ossia l’alzatrice Loreta Gagliardi e il posto 3 Elettra Gambardella. Rinviata la gara della scorsa settimana con il Gio-Mol, all’esordio la Star Volley ha sconfitto anch’essa Foggia.

Un test per verificare il grado di progresso di Romanazzi e compagne, in un campionato dai tempi stretti e dagli impegni ravvicinati: non c’è motivo di dubitare che al Paladolmen possa andare in scena un incontro palpitante e combattuto, la Pallavolo Cerignola cercherà il bis per consolidare le prime certezze e avvisare le concorrenti.