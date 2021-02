Agguato al 31enne nel rione Torricelli. Indagini in corso dei Carabinieri

Si torna a sparare per le strade di Cerignola: nella serata di ieri, 26 febbraio, si è consumato nel quartiere Torricelli un agguato in piena regola ai danni di un 31enne del posto, con piccoli precedenti e sottoposto al regime della libertà vigilata.

Intorno alle 21,30 ignoti hanno esploso colpi d’arma da fuoco colpendo l’uomo all’addome mentre quest’ultimo stava rientrando presso la sua abitazione, in via Urbe. Trasportato al Policlinico Riuniti di Foggia in codice rosso, il 31enne è stato operato in nottata. La prognosi al momento resta riservata, seppure, nonostante le gravi condizioni, la vittima non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini a 360 gradi dei Carabinieri, che pare non abbiano ritrovato altri bossoli in zona. Le ricerche si orientano verso l’acquisizione di informazioni da possibili testimoni e filmati di video sorveglianza della zona. Sul posto sono state effettuate rilevazioni dettagliate, anche con l’ausilio dei Vigili del Fuoco. Tuttavia restano aperte tutte le piste.