Tre punti d’oro per il Cerignola: Francavilla battuto in rimonta (2-3)

Soffre, nonostante una gara quasi intera con l’uomo in più, va sotto e poi riemerge, incassando tre punti fondamentali: l’Audace Cerignola supera 2-3 a Castelluccio Inferiore il Francavilla in Sinni e chiude col sorriso il trittico di tre impegni settimanali. Pazienza cambia quattro elementi rispetto alla sfida di mercoledì con la Fidelis Andria: c’è il debutto assoluto dell’esterno destro 2002 Ciafardini e quello dal 1′ di Godano, tornano dall’inizio anche Amoabeng in difesa e Amabile in mediana; in avanti confermati Malcore e Achik. Anche Lazic modifica parte dello schieramento: in porta c’è Basile e sulla fascia destra Semeraro, tandem offensivo composto da Nolè ed Aleksic. Dopo pochi giri di lancette c’è già la prima svolta del match: Di Ronza interviene con le cattive da ultimo uomo su Malcore, l’arbitro Bianchi estrae il cartellino rosso, Francavilla in inferiorità numerica praticamente per tutta la gara. Gli ospiti provano subito ad approfittarne, il calcio piazzato di Achik al 13′ sorvola di non molto la traversa. I lucani però capitalizzano come meglio non potevano una veloce ripartenza al 22′, Galdean si trova a tu per tu con Chironi e lo supera per il vantaggio dei padroni di casa. Non si fa attendere la reazione degli ofantini: un Achik incontenibile fa tutto da solo e scarica una bordata violenta, solo la traversa salva Basile (25′). Quattro minuti più tardi, il fantasista si conferma una volta in più grande uomo assist: dalla trequarti laterale di sinistra, centra su punizione per Esposito, il quale anticipa il diretto marcatore in area piccola e firma la rete del pareggio. Ritrovata la parità, l’Audace cerca di operare il sorpasso: né Malcore né Godano hanno fortuna, poi al 38′ una punizione dell’attaccante si spegne a lato. Si va al riposo sul punteggio di 1-1 con gli uomini di Pazienza bravi a reagire quasi immediatamente allo svantaggio.

La difesa cerignolana si fa cogliere impreparata ancora una volta in un contropiede: lungo rilancio dalle retrovie dei rossoblu, palla a Nolè che si invola e trafigge imparabilmente Chironi con un diagonale. Per la seconda occasione e con un uomo in meno, gli uomini di Lazic mettono il naso avanti, evidenziando le disattenzioni della terza linea gialloblu. Il Cerignola non ci sta e si riversa nella metà campo avversaria, così al 59′ è De Cristofaro (entrato da poco al posto di Amabile) a mettere dentro il pallone del 2-2. Altra azione pericolosa poco più tardi: il neoentrato Tedesco appoggia per la rovesciata di Malcore, controllata dal portiere di casa Basile. Il ribaltone giunge al minuto 73, grazie ad una nuova gemma da fermo di Achik: punizione dai 20 metri, la sfera tocca la parte inferiore della traversa e si varca la linea di porta, secondo l’assistente; seconda realizzazione personale in una settimana per il numero dieci italomarocchino. E’ irresistibile Achik, che qualche minuto più tardi centra il secondo legno della partita, impedendo alle “cicogne” di ampliare lo scarto. Il Francavilla dà tutto nel segmento finale per acciuffare il pareggio e pochi istanti prima del triplice fischio è notevole il brivido per l’Audace: la barriera respinge il calcio franco di Leonetti, poi Chironi è maestoso sul tentativo di Cabrera, mettendo in angolo.

Seconda vittoria consecutiva in trasferta, quella odierna dall’elevato peso specifico perché ottenuta contro una diretta concorrente: sette punti in sette giorni per un Cerignola che sale a 24 punti in classifica, allontanandosi di qualche lunghezza dalla zona calda. Domenica prossima si torna al “Monterisi” ospitando il Molfetta, raggiunto quasi all’ultimo secondo oggi in casa dal Bitonto: un altro cruciale incontro per incamminarsi sempre più verso lidi più tranquilli.

FRANCAVILLA IN S.-AUDACE CERIGNOLA 2-3

Francavilla in S. (3-5-2): Basile, Pagano (75′ Leonetti), Dopud, Di Ronza, Semeraro (61′ Pisanello), Petruccetti (84′ Caponero), Galdean, Navas, Del Col, Nolè (61′ Cabrera), Aleksic (70′ Nicolao). A disposizione: Cefariello, Lazic, Fanelli, Notaristefano. Allenatore: Ranko Lazic.

Audace Cerignola (3-5-2): Chironi, Silletti, Allegrini, Amoabeng (54′ Muscatiello), Ciafardini, Godano (60′ Tedesco), Amabile (52′ De Cristofaro), Esposito, Russo, Malcore (67′ Barrasso), Achik (86′ Acampora). A disposizione: Tricarico, Salvemini, Monopoli, Spinelli. Allenatore: Michele Pazienza.

Reti: 22′ Galdean (F), 29′ Esposito (AC), 52′ Nolè (F), 59′ De Cristofaro (AC), 73′ Achik (AC).

Ammoniti: Semeraro, Navas, Del Col (F); Amabile, Allegrini, Esposito, Achik (AC). Espulso: Di Ronza (F) al 5′ per fallo da ultimo uomo.

Arbitro: Bianchi (Prato). Assistenti: Mascali (Paola)-Varano (Crotone).