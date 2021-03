La S.S.D. Audace Cerignola comunica il passaggio del difensore Tom Syku (classe ‘95) al Casarano Calcio, club militante nello stesso girone H di serie D. Syku lascia l’Audace alla sua seconda stagione in gialloblu: nell’annata corrente, ha collezionato 11 presenze mettendo a segno una rete, nella sfida col Sorrento. Nel 2019/20, nove presenze ed una rete, stagione conclusa in anticipo per la rottura del legamento crociato anteriore di un ginocchio.

Condividi questo articolo: