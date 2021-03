Musicultura 2021: anche il cantautore cerignolano Buva in corsa alle semifinali

Nell’edizione dei record per ‘Musicultura’, che per la sua 32^ edizione ha registrato ben 1061 iscrizioni di artisti provenienti da tutta Italia, c’è spazio anche per la Puglia e per Cerignola: il cantautore ofantino Buva (alias Valerio Buchicchio) è infatti tra i 63 semifinalisti del ‘Festival della Canzone Popolare e d’Autore’. In esclusiva per lanotiziaweb, Valerio ci ha raccontato le emozioni di questo primo traguardo e le impressioni che lo accompagneranno lungo questa manche, che si terrà dal 19 al 28 marzo presso il Teatro ‘Lauro Rossi’ di Macerata, con la speranza di entrare a fare parte dei 16 che si contenderanno la vittoria finale nella splendida cornice dello ‘Sferisterio’.

Non è il primo anno che accedi alle semifinali di Musicultura. Ma quest’anno ci sono sicuramente delle motivazioni in più, visto il periodo difficile che il mondo dello spettacolo sta vivendo…

«E’ la terza volta che riesco a superare le preselezioni, l’ultima volta è stata nel 2017. Quest’anno ho voluto riprovarci perché la voglia di tornare a suonare e fare musica è tanta, visto che non si sale sul palco da un po’. Musicultura è una kermesse molto importante per gli artisti emergenti, riuscire a passare le semifinali significa vedersi riconoscere un merito e le proprie qualità».

Quali sono le canzoni con cui hai convinto la giuria?

«Una di queste è ‘Sud’ (brano con cui nel 2019 si è aggiudicato il premio ‘Musica contro le mafie’, n.d.r.) accompagnato da altri quattro, totalmente inediti e facenti parte di un progetto che sto portando avanti da circa un anno. Non vedo l’ora di farle ascoltare al pubblico perché vado già in una direzione diversa rispetto ai miei lavori precedenti. Sono arrivato, artisticamente parlando, ad un incrocio e ho voluto imboccare la strada che mi permettesse di mettermi ancora una volta in discussione con qualcosa di differente dai risultati già ottenuti».

Arrivi a questa sfida delle semifinali ad un anno dalla pubblicazione tuo album d’esordio ‘Quarantena’, che ti ha portato non poche soddisfazioni.

«Mi ha permesso di classificarmi al secondo posto nella classifica dei migliori album d’esordio alla ‘Targa Tenco’, subito dopo un big come Paolo Jannacci, ed è stato anche premiato come quarto disco d’esordio più bello del 2020 secondo il ‘Forum del Giornalismo Musicale’. Questi successi mi riempiono di orgoglio e mi gratificano molto. L’unica nota negativa è stata la mancata possibilità, causa pandemia, di suonare l’album dal vivo e spero di poter fare dei concerti su ‘Quarantena’ non appena sarà possibile tornare live per dare a queste canzoni lo spazio che si meritano».

Buva non sarà il solo pugliese a giocarsi la finale. Sono infatti 7 in totale gli artisti selezionati provenienti dal ‘Tacco dello Stivale’. A fargli compagnia ci saranno Sixteen di Altamura, Gaia Gentile e Laura Pizzarelli di Bari, Kalascima, Francesca Romana Perrotta e Diego Rivera di Lecce.